»Če bo postalo nemogoče, da bi izvedli olimpijske igre, jih bomo morali odpovedati«

"Če bi imeli velik porast števila okužb zaradi olimpijskih iger, potem nima smisla, da imamo igre," je o morebitni odpovedi letošnjih olimpijskih iger v Tokiu dejal generalni sekretar vladajoče stranke Toshihiro Nikai

Po tem, ko so v sredo organizatorji olimpijskih iger v Tokiu in Mednarodni olimpijski komite še enkrat potrdili, da vnovična prestavitev iger ali pa odpoved ne prideta v poštev, se je danes vnovič vnela razprava o morebitni odpovedi projekta, poročajo agencije.

Za razpravo o možni odpovedi iger v Deželi vzhajajočega sonca so poskrbeli kar tamkajšnji vidni predstavniki političnega življenja.

Možno odpoved iger zaradi pandemije covida-19 je po poročanju svetovnih agencij omenil tudi generalni sekretar vladajoče stranke LDP Toshihiro Nikai.

"Če bo postalo nemogoče, da bi izvedli igre, jih bomo morali odpovedati," mediji prenašajo izjavo Nikaija za televizijo TBS TV. "Če bi imeli velik porast števila okužb zaradi olimpijskih iger, potem nima smisla, da imamo igre," je še dodal.

A Nikai je obenem poudaril, da uspešna izvedba iger pomeni tudi pomembno priložnost za Japonsko, in tudi sam si želi uspešno prireditev.

Pandemija covida-19 je med japonskim prebivalstvom poskrbela za veliko strahov in večina državljanov igram v letošnjem poletju nasprotuje. Zagovarjajo vnovično prestavitev ali pa kar odpoved.

Že vnaprej je jasno, da bodo tokratne igre drugačne. Te so namenjene le športnikom in peščici spremljevalcev. Na igrah, te se začnejo 23. julija, ne bo gledalcev in sponzorjev iz tujine, zelo omejen pa bo tudi obisk za športne delavce.

Minister Taro Kono, ki je zadolžen tudi za celjenje proti virusu, pa je dodal, da bi trenutno stanje precepljenosti in pandemije lahko pomenilo, da bodo igre v celoti potekale brez gledalcev.

Odločitev o gledalcih na igrah bo dokončno znana še v tem mesecu, obljubljajo prireditelji.