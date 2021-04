Primc in Janša o »homoseksualizaciji šole«

Radikalizacija homofobnega diskurza v Sloveniji

Sporni Primčev tvit, ki ga je delil tudi predsednik vlade Janez Janša

© Twitter

Nobena resna študija ne kaže, da bi šolsko nasilje kot nedopustna uporaba oz. zloraba moči ene osebe ali skupine nad drugo v slovenskih ali tujih šolah bilo posledica spolne usmerjenosti vpletenih ali celo družbene »ideologije«, ki se pripisuje aktivnostim LGBTQ+ skupnosti.

Toda Aleš Primc in predsednik vlade več kot jasno mislita ravno nekaj takšnega – da je porast nasilja fantov do punc, pri čemer ni jasno, na katere podatke je naslonjena trditev, »posledica homoseksualizacije šole, ki preprečuje, da bi se priznavale, učile in spoštovale razlike med spoloma«.

Še več, takoj je ob drzni trditvi še bolj drzno naveden tudi krivec za »brce in klofute« v šolah, celo zelo konkretno in posamično: to je Miha Lobnik, od oktobra 2016 zagovornik načela enakosti, saj jo »njihova ideologija povzroča puncam po šolah«. Po kakšni poti se pride do njegovega imena in zakaj je prav kriv za porast nasilja, skupaj z »njihovo ideologijo«, nismo izvedeli.

Aleš Primc

© arhiv Mladine

Šokantnost vzbuja popolna arbitrarnost trditev in obtožb predsednika stranke »Glas za otroke in družine«, neuspešnega satelita v rokah trenutno vladajoče stranke. Kaže predvsem na ambicijo po radikalizaciji homofobnega diskurza pri nas, na njegov vpliv in moč, ko se skozi obtožbe o fiktivni »teoriji spola« in očitki o nekakšni dominaciji LGBTQ+ ideologije vedno bolj legitimirata sovraštvo in nestrpnost.

Primčeva insinuacija je očitno vzpostavljena na povsem zgrešeni vzročni pojasnitvi, šolsko nasilje se interpretira kot izraz premajhnega družbenega razlikovanja med spoloma – vedno je predpostavljen binarni spolni sistem – takšno domnevno brisanje razlike, menda posledica ideološke operacije aktivistov, pa nato pripelje do nespoštovanja, kar končno rezultira v nasilnem obnašanju do drugega spola, v tem primeru ženskega.

8l4QmBpTuCE

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**