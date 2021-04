Politični slog ali človekov značaj?

Kaj Janšo žene pri njegovih javnih – s tviterjem ali brez njega – nastopih, v katerih obračunava z drugače mislečimi, bodisi kot predsednik vlade bodisi kot posameznik?

Anton Olaj, sedanji direktor policije: Treba je priznati, da je bil med delom v prejšnji službi, v novomeški policijski upravi, zelo priljubljen – toda ne pri svojih policistih, ampak pri starešinah drugih enot, ki so zaradi bega najboljših ljudi iz njegove enote, do katerega je prihajalo zaradi njegovega nemogočega načina vodenja, prišli do nadvse sposobnih novih kadrov.

© Borut Krajnc

Slovenija se spreminja, o tem že dolgo ni nobenega dvoma več. Iz države, ki je ob vstopu v Evropsko unijo med novimi članicami veljala za belega laboda, kjer so bili pravna država, človekove pravice, medijska svoboda, spoštovanje različnosti in visoka kakovost javnega zdravstva in šolstva zapisani z velikimi črkami, se je začela spreminjati v grdega račka, kjer prevladujejo najnižja mogoča raven politične razprave, vzpon populistične retorike, čezmerna raba prisilnih instrumentov države in skrajna sovražnost do vseh drugače mislečih. Seveda se Slovenija spreminja tudi vsebinsko, iz razmeroma dobro delujoče socialne države postaja servis velikega kapitala in njegovih lastnikov, čemur bi se upravičeno dalo nameniti kar nekaj kritike, vendar se takšni premiki bolj ko ne dogajajo v vseh državah, kjer oblast prevzame konservativna desnica, torej na globalni ravni niso nič posebnega. Kar je pri nas posebno in dosti nevarnejše za življenje naših otrok, vnukov in njihovih potomcev, je to, kako želi naša vlada doseči te spremembe.