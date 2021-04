Ministrstvo: »Maturanti naj se čim prej prijavijo na cepljenje«

Maturanti se bodo cepili 23. aprila, je danes povedala Vesna Kerstin Petrič z ministrstva za zdravje

"Maturanti, ki so po spremenjeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 uvrščeni med prednostne skupine, naj se čim prej, najkasneje pa do ponedeljka do 12. ure prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča," so pozvali z ministrstva za zdravje. Cepili se bodo 23. aprila, je danes povedala generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Kerstin Petrič.

"Takojšnja prijava je pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 povedala Kerstin Petrič.

Maturanti se bodo cepili s cepivom AstraZenece, tisti, ki so mlajši od 18 let, pa s cepivom, ki je "primerno zanje, denimo s cepivom Biontecha in Pfizerja".

Na ministrstvu so prepričani, da bo tudi cepljenje maturantov, ki bo prostovoljno, prispevalo k normalizaciji življenja in maturantom omogočilo, da se bodo lahko čim bolj neobremenjeno pripravljali na maturo. Po njenih besedah gre za skupno pobudo zdravstva in šolstva. "Maturanti se morajo osredotočiti na pripravo na zrelostni izpit, že majhna negotovost glede morebitne okužbe pa lahko vpliva na njihov uspeh na maturi," je poudarila.

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu je bila po njenih navedbah res drugačnega mnenja, vendar je vlada s tem ukrepom želela maturantom, ki so pod številnimi pritiski, odvzeti vsaj tistega, ki je povezan s strahom pred okužbo. Zaradi cepljenja maturantov, ki jih je dobrih 18.000, pa druge prednostne skupine ne bodo prikrajšane pri cepljenju, je zagotovila.

