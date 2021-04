S ponedeljkom dovoljeno zbiranje do 100 oseb

Prihodnji teden ponovno dovoljeni tudi protestni shodi

S ponedeljkom bo v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, je danes pojasnil minister Aleš Hojs. S tem bo vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, pri čemer pa se Hojs nadeja, da bodo posredovali konkretne predloge, s katerimi je mogoče na shodih preprečiti škodljive posledice za zdravje ljudi.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na novinarski konferenci pojasnil, da sta pobudo za oceno ustavnosti dela odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koroavirusom na ustavno sodišče vložila Sanja Fidler in Irfan Beširević.

Kot je dodal Hojs, naj bi iz več dokumentov izhajalo, da omejevanje shodov ne pripomore bistveno k preprečevanju okužb s koronavirusom.

Vlada je na drugi strani zatrjevala, da so predpisani odloki, vključno s prepovedjo shodov, služili zajezitvi širjenja virusa, s tem pa zmanjšanju števila obolelih in umrlih s covidom-19, razbremenitvi zdravstvenega sistema in čim prejšnjemu izhodu iz epidemije. Pri tem se je opirala tako na zakon o nalezljivih boleznih kot tudi na ustavo, ki dopušča omejevanje zbiranja v primeru varovanja pred širjenjem nalezljivih bolezni.

Prav tako se je sklicevala na strokovne študije, ki med ključnimi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 navaja tudi omejevanje gibanja posameznikov, je dodal Hojs.

Hojs bo zato vladi predlagal odlok, ki bo predvidoma sprejet že danes na dopisni seji vlade in bo začel veljati s ponedeljkom. Od takrat bo tako dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. V zaprtih prostorih bo njihovo število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 30 kvadratnih metrov, obvezno bo nošenje mask.

Tudi na prostem je zgornja dopustna meja števila udeležencev 100. Obenem bo število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 10 kvadratnih metrov, pri čemer se bodo morali udeleženci držati medosebne razdalje 1,5 metra. Maske ob zagotavljanju ustrezne medosebne razdalje ne bodo potrebne, je povedal minister.

Kot je še dejal Hojs, se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Vlada bo tako po njegovi napovedi v naslednjem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj po Hojsovih besedah ni razloga za razlikovanje med njimi.

Ker je ustavno sodišče navedlo, da obstajajo različni epidemiološki ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi, pa s tem po besedah notranjega ministra prevzema tudi odgovornost. Nadeja se, da bosta vlada in svetovalna skupina s strani ustavnega sodišča kar najhitreje prejeli predloge takšnih ukrepov, saj zanje sami ne vedo.

Ustavno sodišče je namreč v četrtek sporočilo, da je začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva "pomen shodov za delovanje demokratične države in različne možnosti za omejitev nastanka škodljivih posledic za javno zdravje". Pri tem shodov ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen verskega udejstvovanja, so navedli ustavni sodniki.

GzKtOXvWNt0