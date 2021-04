Janša Džaferoviću: »Slovenski non-paper o mejah ne obstaja«

Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović se je po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Janezom Janšo

Naslov članka v Dnevnem avazu

Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović se je včeraj po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Janezom Janšo, potem ko ga je ta poklical in obvestil, da ne obstaja non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, so sporočili iz predsedstva BiH.

Janša je dejal, da Slovenija podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH, kot tudi njeno evroatlantsko pot ob popolnem spoštovanju daytonskega mirovnega sporazuma, je sporočilo predsedstvo BiH na svoji spletni strani. STA je za potrditev pogovora in vsebine zaprosila tudi kabinet predsednika vlade, a odgovora še ni prejela.

Džaferović je v pogovoru izpostavil, da je treba takoj na začetku onemogočiti vsakršen govor o etničnih in ozemeljskih delitvah BiH. Edina pot za BiH je njena nadaljnja notranje reintegracija in evroatlantska integracija, je dodal.

Govorila sta tudi o slovenskem predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta in za takrat načrtovanem vrhu EU in držav Zahodnega Balkana, ki ga bo gostila Slovenija in katerega glavna tema naj bi bila pospešitev integracije držav Zahodnega Balkana v EU.