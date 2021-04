Janšev poklon tistim, ki se ne želijo priključiti boju proti rasizmu

»Respect Slavia Prague«

Janšev tvit

Nogometni klub Slavija iz Prage je pred tekmo proti Arsenalu v četrtfinalnem obračunu v Evropski ligi zavrnil simbolično gesto, da bi v znamenje podpore gibanju Black Lives Matter pokleknil in s tem izkazal podporo boju proti rasizmu v športu.

Medtem ko so člani Arsenala pred tekmo pokleknili, tega gostitelji sredi Prage demonstrativno niso želeli storiti. Ni prvič, da so se igralci tega kluba odločili zavrniti podporo protirasističnim prizadevanjem, čeprav so med njimi tudi igralci temne polti. Gesta klečanja je sicer v zadnjem času postala široko sprejeta v športnem svetu in pomeni način, na katerega želijo športniki izreči podporo žrtvam kršitev človekovih pravic, ki jih doživljajo temnopolti državljani v ZDA.

Premier rešpektira dejanje čeških nogometašev

Toda slovenski predsednik vlade se je odločil izkazati spoštovanje do njihovega bojkota protirasističnega boja, zato je retvital objavo tviter računa, ki podpira višegrajsko skupino in zraven pripisal »Respect Slavia Prague«. Ob tem je uporabil fotografija s spletne strani hooligans.cz.

Janševo izražanje spoštovanja do bojkota boja proti rasizmu je prišlo v času, ko je nogometaš Ondrej Kudela iz iste Slavije zaradi svojega odkritega rasizma Evropska nogometna zveza kaznovala z desetimi tekmami prepovedi. Hkrati temu branilcu češke reprezentance grozi, da bo ostal brez nastopa na letošnjem evropskem prvenstvu, saj se bo moral zagovarjati tudi pred škotskim sodiščem.

Slovenski predsednik vlade je s svojim zapisom nesporno zelo odkrito signaliziral, da prezira boj proti rasizmu, njegovo spoštovanje pa je hkrati izrecno namenjeno tistim, ki se proti njemu ne želijo boriti na način, ki je splošno sprejet. Janša sicer že kar nekaj časa simpatizira z radikalnimi desničarskimi gibanji v Evropi in po svetu, njegov državni sekretar za nacionalno varnost pa odkrito promovira ideje belega supremacizma. Rumeni jopiči, za katere se je razkrilo, da za njimi stojijo skupine z neonacističnimi idejami, so bili ves čas deležni odkrite podpore aktualne vlade.

Blizu jim je supremacizem in retvitajo fante s svastikami

Navzlic vsem zelo očitnim znakom tovrstne radikalizacije domače politike pa slovenski osrednji mediji že leta ne znajo ali ne želijo spregovoriti o njenem političnem ekstremizmu; recimo stranko SDS nam še dalje slikajo kot zmerno desno usmerjeno, s čimer radikalizacijo posredno tudi legitimirajo.