»Razdružitev BiH ni mogoča«

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko zavrača spreminjanje meja na Zahodnem Balkanu

Valentin Inzko

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko je glede neuradnega dokumenta o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu poudaril, da razdružitev BiH ni mogoča.

Zanj kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH je "položaj kristalno jasen". Razdružitev BiH "ni mogoča". "Česa takšnega ne bi nikoli podpisal," je poudaril v pogovoru za včerajšnjo izdajo avstrijskega časnika Kleine Zeitung.

"Bosna in Hercegovina potrebuje dolgoročen pristop, potrebuje čas, da si opomore od vojne in sto tisoč mrtvih," je še poudaril. Vse je pozval, naj ne odpirajo "nacionalne Pandorine skrinjice", navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovenski portal Necenzurirano je v četrtek objavil neuradni diplomatski dokument, t. i. non-paper, o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in je sprožal številne odzive, zlasti v regiji. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH. Večino Republike srbske bi glede na dokument priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Dokument poleg tega predlaga združitev Kosova in Albanije.

Iz predsedstva BiH so v petek sporočili, da je Janša bošnjaškega člana predsedstva Šefika Džaferovića v telefonskem pogovoru obvestil, da non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, ne obstaja. V kabinetu predsednika vlade so STA samo potrdili, da sta se premier Janša in Džaferović pogovarjala po telefonu. Glede vsebine pa so sporočili, da sta se "pogovarjala o pripravah na neformalni vrh EU o Zahodnem Balkanu v času slovenskega predsedovanja Svetu EU".

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je domnevni dokument o spreminjanju meja označil za "veliko sranje" in izrazil upanje, da ni prišel iz Slovenije, saj jo spoštuje. "Ko gre za mirno razdružitev BiH je to tako neresna in nevarna tema, da je ne gre niti omenjati v non-paperju, kdorkoli je to naredil," je dejal novinarjem. "Kakršnakoli mirna razdružitev, Hrvaška do Drine, Beograd do Une - to ne pride v poštev. V tem smislu je ta papir big shit," je dejal. Zavrnil je možnost razdružitve BiH, a menil, da je treba Hrvatom v BiH vrniti ustavne pravice, ki jim pripadajo v daytonskem sporazumu. Ne verjame niti, da bi ta zamisel prišla iz Beograda, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Albanski premier Edi Rama je medtem v oddaji Volitve 2021 potrdil obstoj zemljevida v zvezi s spremembo meja na Zahodnem Balkanu, sta poročala kosovska portala KoSSev in Reporteri. Dejal je, da je zemljevid videl, še preden ga je pokazal slovenskemu kolegu Janši, s katerim se je že "zdavnaj pogovarjal". "Videl sem tudi ta dokument, ki je objavljen. Nimam komentarja," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zatrdil, da zemljevida, ki ga omenja Rama, ni videl, potem ko je že prej povedal, da ne ve za omenjeni non-paper niti za kakršno koli pobudo za mirno razdružitev BiH, je poročal Tanjug.

