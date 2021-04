Zakaj ste jim to naredili, ministrica Kustec?

Pismo mame letošnje maturantke

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec

Že četrti dan prebiramo pri nas doma članke in objave o cepljenju maturantov. Vsi se zgražajo nad tem, da bodo maturanti cepljeni. In če ne bi bila sama mama maturantke, bi se zgražala z vami. Zakaj bodo vendar cepili 18- in 19-letne otroke? A sem v resnici besna in nemočna, ker je moja hči v tem letu še enkrat nastradala in je zdaj še predmet javnega zgražanja. Vem, da ne leti nanjo vse skupaj, in vem, da nihče ne kritizira maturantov. Vem pa tudi, da vse skupaj zveni nelogično, sploh ker govorimo o mladih, ki koronsko bolezen odležijo v nekaj dneh in vstanejo iz postelje, kot da se ni nič zgodilo. Ne vsi, večina pa. In zakaj imajo zdaj prednost pred starimi in bolnimi? Tudi meni se zdi skrajno trapasto, da bodo cepljeni. Sploh ker je moja mama pri 69 letih cepljena šele dva dni.

Zadeve bi se dalo urediti brez cepljenja, vendar jih ta država ni. Urediti bi se jih dalo pravi čas, pravi čas bi bilo to tudi lahko razloženo javnosti. A ko je bila ministrica za šolstvo Simona Kustec nazadnje vprašana, kaj bo z maturo letos, je odgovorila, da se bo matura uredila sama od sebe, tako kot se je lani. In prav zato smo tu, kjer smo!

Kdaj so naši otroci in učitelji začeli »težiti« šolski oblasti, naj dobro premislijo, kaj bodo naredili z maturo? Poleti 2020. Avgusta lani so učitelji ponavljali: razmislite, kako izpeljati maturo 2021, da ne bodo na koncu otroci v stiski. In opozarjali so prav na izvedbo mature, na dejstvo, da obstaja velika verjetnost, da bo pouk pretežni del leta potekal na daljavo, pa da so priprave na maturo pomembne, … Nič niso naredili. Letošnji maturanti pa ne samo da niso imeli – tako kot vsi drugi otroci in državljani – normalnega šolskega leta, ampak tudi niso imeli resnih priprav na maturo. Vsi učitelji priznavajo, da bi z njimi sicer mnogo več in intenzivneje delali. A matura vseeno bo, bo neokrnjena, kriteriji ocenjevanja so sicer malce bolj prijazni, to pa je tudi vse. Datumi so prav tako ostali, vse je ostalo je torej nespremenjeno - kot da je običajno leto.

Že pred dvema mesecema je pri nas doma nastala panika. Hči nama je z možem razložila, v čem je problem: s tem, ko se bodo vrnili v šolo (to je bilo že takrat), obstaja večja verjetnost, da bo kdo zbolel s korono. V trenutku, ko bo zbolel, bo moral cel razred v karanteno. In kaj če se to zgodi en teden pred katerim koli delom mature? Recimo njen sošolec zboli 2. maja – to pa pomeni, da nihče izmed nas ne gre pisat spisa, je govorila najina hči. Ne, ne, je zagotavljal moj mož, saj niso tako nori, to bodo uredili. Ampak potem imamo še štiri predmete, je bila zaskrbljena najina hči. Pri vsakem se ta situacija ponovi! Sploh vesta koliko je maturitetnih razredov po vseh državi! Če se to zgodi samo desetim razredom v Sloveniji, se tristo otrok ne bo moglo vpisati na fakulteto in ne bo moglo delati sprejemnih izpitov, ker ne bodo mogli dokončati mature!

Upali smo, da bodo kaj naredili. In ko je ministrica Kustečeva končno nastopila pred kamerami, je rekla, da se bo problem mature uredil že sam od sebe, tako kot se je lani. Kako?! Z možem sva bila osupla. Kako so bili osupli hči in njene sošolke in sošolci, pa raje ne bom izgubljala besed.

Seveda sva upala, da bodo te stvari uredili. Prepričana pa nisva bila. Tudi razrednik nama je odgovoril, da ravnatelj na problem opozarja tako zavod kot ministrstvo za šolstvo, da se ga tam zavedajo. Zakaj je letos drugače kot lani? Problem je nastal, ker pač zdaj otroci in najstniki hodijo v šolo, se družijo – in je zato okužb in tudi karanten mnogo več. Lani pa so bili otroci doma in so hodili zgolj na maturitetne izpite. Letos pa ni tako! Zato obstaja velika verjetnost, da bo kar nekaj razredov po vsej Sloveniji ob vsakem maturitetnem izpitu (in spisu) obstalo doma vsaj v karanteni. In to pomeni točno tisto, kar je govorila najina hči: da bodo vsi otroci iz tega razreda morali na jesenski rok mature za vse predmete ali izpite, na katere ne bodo mogli pristopiti zaradi karantene. To pa pomeni, da se prenekateri letos ne bo mogel vpisati na želeno fakulteto, sploh če ima omejen vpis ali sprejemne izpite.

Čakali smo torej že dva meseca, da bodo nekaj naredili. Otroci so se pogovarjali o tem, očitno tudi z učitelji. Pogovarjali so se tudi o tem, da bi bilo najbolje, če kdo izmed njih zboli, to zamolči, da ne bodo enega leta izgubili še vsi njegovi sošolci in sošolke. Pogovarjali so se o tem, zakaj hitreje ne zaključijo leta in jih pošljejo domov – da bi imeli čim manj stikov z drugimi in da ne bi bila potrebna karantena za vse, če en zboli. No, moja hči je bila proti temu, ker ji družba sošolk in sošolcev zelo manjka že celo leto.

Zdaj, ko je 14 dni je do maturitetnega spisa, so sporočili, da bodo maturante cepili. Zdaj so končno dojeli, da se ne bo rešilo samo od sebe. In cepili jih bodo zato, da rešijo nastalo situacijo. Zakaj torej tega zdaj ne pojasnite javnosti, gospod Janša in gospa Kustec – zakaj se ne opravičite, ker ste zadevo pripeljali tako daleč? Zakaj zdaj veljajo naši otroci za nekakšne privilegirance? Zakaj ne razložite, da mesece niste nič naredili, nič razmišljali, zdaj pa ste na hitro naredili potezo, ki je boleča za vse, je pa še edina možna?

Zakaj ste jim to naredili? Zakaj ne morete ene stvari narediti prav? Ker se bodo stvari uredile same, gospa Kustec?

Vsa leta sva se pazila, da bi bila najina hči samostojna. Pravilo pri nas doma je, da je šola njen problem. Zdaj pa se zaradi neodgovorne oblast ukvarjamo s tem in se pogovarjamo z drugimi starši in učitelji mnogo več, kot ko je bila v četrtem razredu osnovne šole.

