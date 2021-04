»Kaj bo po enem tednu, je odvisno tega, koliko smo se pripravljeni držati navodil«

V osmih statističnih regijah se bodo lahko danes odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov, strežba pa bo dovoljena med 7. in 19. uro. V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani. Strežba bo morala potekati ob številnih varnostnih ukrepih, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati.

V pomurski, podravski, koroški, zasavski, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji bo od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Med mizami bodo morali sicer ponudniki med drugim zagotoviti razdaljo najmanj treh metrov, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Od 23. oktobra lani do danes so lahko v večini regij gostinci storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Del marca so sicer na terasah goste že lahko pozdravili gostinci v posavski regiji, Jugovzhodni Sloveniji ter primorsko-notranjski regiji.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je na vladni novinarski konferenci prejšnji teden ocenil, da bo odpiranje gostinskih vrtov in teras vneslo nekaj dodatnega optimizma med ljudi. Je pa tako gostincem kot potrošnikom položil na srce, da upoštevajo navodila in pogoje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Kaj bo po enem tednu, je odvisno od vseh nas in tega, koliko smo se pripravljeni držati navodil NIJZ," je poudaril.

Lokalom v preostalem delu Slovenije še naprej ostaja možnost ponujanja hrane in pijače za osebni prevzem ali dostavo. Povsod po državi pa je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi izvajanje storitev za poslovne subjekte.