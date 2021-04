Od danes dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih

S tem je vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, ki so zadržali izvajanje odloka o prepovedi zbiranja

Protivladni protest na Trgu republike, 19. junija 2020

© Borut Krajnc

Z današnjim dnem je v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. Udeleženci bodo morali skrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, v notranjih prostorih pa bo obvezno nošenje maske. S tem je vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, ki so zadržali izvajanje odloka o prepovedi zbiranja.

Spremembe odloka je vlada sprejela v petek. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je še pred tem na novinarski konferenci pojasnil, da je vlada pred ustavnim sodiščem sicer zagovarjala ohranitev prepovedi shodov z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, a je to odločilo drugače.

S tem je po ministrovih besedah prevzelo tudi odgovornost za to, da vladi in posvetovalni skupini posreduje predloge epidemioloških ukrepov, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi. Da takšni ukrepi obstajajo, so namreč sodniki zapisali v odločbi.

Od danes tako velja dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. V zaprtih prostorih bo njihovo število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 30 kvadratnih metrov, obvezno bo nošenje mask.

Tudi na prostem je zgornja dopustna meja števila udeležencev 100. Obenem bo število omejeno na eno osebo oz. gospodinjstvo na 10 kvadratnih metrov, pri čemer se bodo morali udeleženci držati medosebne razdalje 1,5 metra. Maske ob zagotavljanju ustrezne medosebne razdalje ne bodo potrebne, je povedal minister.

Kot je še dejal Hojs, se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Vlada bo tako po njegovi napovedi v tem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj po Hojsovih besedah ni razloga za razlikovanje med njimi.