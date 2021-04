Več umorov in družinskega nasilja, a manj prijavljenih primerov korupcije

Kriminal v času vladnih ukrepov za zajezitev epidemije na Hrvaškem

© pixabay.com

Hrvaško notranje ministrstvo je objavilo, da so lani na Hrvaškem zabeležili za skoraj deset odstotkov manj kaznivih dejanj kot v letu 2019. Zaradi vladnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, so se pojavili tudi novi "trendi" v kriminalu. Med drugim je bilo več umorov, družinskega nasilja in ropov bencinskih servisov, manj pa prijavljenih primerov korupcije.

Pandemija covida-19 predstavlja globalno krizo javnega zdravstva, občutno pa je vplivala tudi na varnostno stanje in trende v kriminalu po vsem svetu, so ocenili na hrvaškem notranjem ministrstvu v letnem poročilu z naslovom Covid in kriminal v letu 2020. Hrvaška s 1306 kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev sodi med varne države, so poudarili.

V državi je bilo lani 36 umorov, kar je za petino več kot v letu pred tem. Kot so pojasnili, se je število umorov med letoma 2016 in 2019 zmanjševalo, tudi lani je bilo v okvirju petletnega povprečja, ki znaša 35 umorov na leto, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Za skoraj 40 odstotkov se je zvišalo nasilje v družini, potem ko je bilo lani prijavljenih skoraj 1600 primerov. Kot so pojasnili, je zvišanje novih primerov tudi posledica večjih prizadevanj policije in izobraževanja policistov za prepoznavanje vseh oblik družinskega nasilja. Obenem se je skoraj za tretjino znižalo nasilje med mladimi. Za petino je bilo tudi manj kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki.

Nekoliko se je okrepil organizirani kriminal, ki ga je bilo za šest odstotkov več kot v letu 2019. Obenem je bilo 698 kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi, kar je bilo za 26 odstotkov manj kot v letu 2019, so zapisali.

Število ovadb zaradi korupcije pa se je lani znižalo za več kot 30 odstotkov. To je posledica znižane poslovne aktivnosti med pandemijo, ocenjuje policija. Za skoraj 60 odstotkov več je bilo primerov kibernetskega kriminala.

Kot so dodali, so imeli lani najmanj prijavljenih tatvin v preteklih dveh desetletjih ter za skoraj 18 odstotkov manj tatvin kot v letu 2019. Večina izmed 703 tatvin so bile kraje vozil, a je bilo tudi teh lani za 28 odstotkov manj kot leto pred tem. Med drugim so ocenili, da je bilo manj tatvin, tudi zaradi tega, ker so bile meje zaprte in je manj tatov prihajalo iz drugih držav.

Lani je bilo 521 ropov, kar je za 22 odstotkov manj kot v letu pred tem. Bilo pa je 20 ropov več na bencinskih servisih, kar je skoraj za 50 odstotkov več kot v letu 2019. Kot menijo, je več ropov na bencinskih servisih posledica dejstva, da so bile med redkimi poslovnimi objekti, ki so obratovali tudi med zaprtjem hrvaškega gospodarstva zaradi ukrepov za zajezitev epidemije.

Hrvaško notranje ministrstvo še izpostavlja, da ukrepi za zajezitev epidemije niso bistveno vplivala na ilegalni trg z mamili. Hrvaška policija je imela sicer lani za skoraj osem odstotkov manj razkritih kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi mamili kot v letu 2019.