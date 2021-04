Odprtje potovalnega mehurčka

Povezava med Avstralijo in Novo Zelandijo

Jacinda Ardern

Avstralijo in Novo Zelandijo od danes povezuje potovalni mehurček, ki dovoljuje potovanje čez Tasmansko morje, ne da bi potniki morali ob prihodu v obvezno karanteno zaradi novega koronavirusa. Dogovor pomeni, da so se lahko po dolgem času znova videle tudi družine, ki živijo v obeh državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je zelo velik in razburljiv dan za družine in prijatelje," je povedala premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern. Pohvalila je še uspeh obeh držav pri zajezitvi novega koronavirusa, saj je bil to glavni dejavnik, ki je dovolil oblikovanje potovalnega mehurčka.

Dogodek je naletel na velik medijski odziv, saj so številne televizije v živo poročale z letališč in obveščale o najnovejšem dogajanju.

Avstralija predstavlja za Novo Zelandijo glavni vir tujih turistov. Pred pandemijo so avstralski turisti predstavljali okoli 40 odstotkov vseh obiskovalcev.

Številni potniki so se veselili na letališčih, kjer so se znova združili s svojo družino ali se vrnili domov. Med njimi je bila tudi Novozelandka Lorraine Wratt, ki je po božiču obtičala v Avstraliji, kjer je obiskala družino. "Zelo smo veseli, da se lahko vrnemo domov," je povedala.

Obe državi sta ob izbruhu novega koronavirusa lani marca zaprli svoje meje za vse, razen za svoje prebivalce in državljane. Od takrat je bilo sicer nekaj posameznih izjem odprtja meja, vendar te načeloma ostajajo zaprte.

