Švica odpira gledališča in kinodvorane

Znova so dovoljeni tudi koncerti na prostem in ogledi nogometnih tekem

© pixabay.com

Švica kot ena redkih držav odpira številne storitve kljub pandemiji covida-19. Od danes so v državi znova odprte terase restavracij, kinodvorane, gledališče in fitnesi. Z omejenim številom obiskovalcev so znova dovoljeni tudi koncerti na prostem in ogledi nogometnih tekem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Švici so že dlje časa odprti muzeji in trgovine. Vlada pa se je kljub porastu števila okužb odločila za odprtje drugih sektorjev. "Številke sicer še rastejo, ampak ne zelo," je prejšnji teden povedal minister za zdravje Alain Berset.

Vidni so tudi učinki cepljenja, zato so pripravljeni na nekaj več tveganja, je dodal. V celoti je zaščitenih 8,5 odstotka prebivalcev. Incidenca števila okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dnevih je bila 16. aprila 306, en teden prej pa 298. Od začetka aprila upada tudi število covidnih bolnikov v bolnišnicah.

Kljub odprtju številnih storitev morajo obiskovalci upoštevati stroge predpise. Na terasah lahko uživajo pijačo in hrano le za mizo, za katero so lahko do štiri osebe. V kinodvoranah in gledališčih je lahko do 50 obiskovalcev, v manjših prostorih pa je lahko zasedena tretjina kapacitet. Na koncertih na prostem in tekmah je dovoljeno do 100 obiskovalcev.