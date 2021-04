ZDA opozorile na grožnje z nasiljem nad novinarji v Sloveniji

Ameriško zunanje ministrstvo je v poročilu o človekovih pravicah v Sloveniji večino podpoglavja o svobodi izražanja namenilo grožnjam svobodi medijev

Vasko Simoniti, minister za kulturo RS, si poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o človekovih pravicah v Sloveniji razlaga po svoje

© Borut Krajnc

Ameriško zunanje ministrstvo je v poročilu o človekovih pravicah v Sloveniji večino podpoglavja o svobodi izražanja namenilo grožnjam svobodi medijev.

Ministrstvo za kulturo se je 31. marca odzvalo na poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o človekovih pravicah v Sloveniji. Trdili so, da je glavni poudarek poročila ta, da slovenska vlada spoštuje svobodo govora in tiska ter da ni političnih pritiskov na uredniško politiko medijev. Ta poudarek so slovenski mediji po oceni ministrstva povsem prezrli.

Avtorji poročila so res zapisali, da slovenska ustava in zakonodaja zagotavljata svobodo izražanja vključno s svobodo tiska in da je vlada »na splošno spoštovala te pravice«, a je enaka poved že deset let stalnica v poročilih ameriškega zunanjega ministrstva o stanju človekovih pravic v Sloveniji.

V delu poročila o svobodi izražanja in medijev, ki je v letošnjem poročilu izviren, pa so povzeli predvsem poročila različnih organizacij, ki govorijo o grožnji svobodi medijev in političnih pritiskih nanje. Prav tako so opozorili na spletne in fizične napade na novinarje. Grožnje prebivalcev z napadi na novinarje so avtorji poročila kot enega glavnih problemov na področju človekovih pravic v Sloveniji navedli že v povzetku poročila.

Da bi podprlo svojo interpretacijo, je ministrstvo v odzivu poudarjalo ugotovitve, ki so v poročilih enake že več let. Drugih, ki zadevajo dejanske dogodke v slovenskih medijih v letu 2020, pa ni upoštevalo, češ da gre zgolj za povzetke iz drugih virov, kar ne drži.

Poleg tega avtorji poročila nikjer niso zapisali, »da ni političnih pritiskov na uredniško politiko medijev«, kar je po zatrjevanju ministrstva za kulturo glavni poudarek poročila.

