Pahor: »Razmišljajte s svojo glavo«

Nasveti predsednika republike mladim državljankam in državljanom Slovenije

Borut Pahor, predsednik republike RS, je nemalokrat poln nasvetov

© Borut Peterlin

Ob zaključnem spletnem dogodku šestega Nefiksovega kariernega dneva je mlade nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Dejal jim je, naj izkoristijo izjemne priložnosti za kroženje znanja in idej, ki jim jih ponuja EU, naj razmišljajo s svojo glavo in bodo pogumni.

Predsednik Pahor, ki je tudi pokrovitelj dogodka, je v nagovoru mladim omenil, da se letos nekoliko drugače kot običajno srečujejo šestič, tokrat v času, ki ga zaznamuje covid-19 in z njim spremembe v družbi. Posebej v tem obdobju je jasno, da globalni izzivi potrebujejo globalne rešitve, je dejal.

Pahor verjame, da nas je pandemija utrdila v prepričanju, da bomo globalne izzive premagali le s sodelovanjem in solidarnostjo. Na tem je utemeljena tudi EU, je dejal in spomnil, da bo v letu, ko praznujemo 30. obletnico naše samostojne države, Slovenija ponovno predsedovala Svetu EU.

"Ponosen sem, da bomo Slovenke in Slovenci enakopraven del skoraj polmilijardne evropske družine. V tej raznoliki skupnosti je več tistega, kar nas povezuje, od tistega, kar nas ločuje. Potrebujemo več Evrope, da bomo lahko bolje živeli, bolj varno. Obenem pa tudi Evropa potrebuje več nas, da se bo lahko uspešno soočala z izzivi," je poudaril Pahor.

Mladim "prijateljem" je svetoval, da izkoristijo izjemne priložnosti za kroženje znanj in idej, ki jih ponuja EU, naj delijo pridobljeno znanje in pazijo drug na drugega. "Razmišljajte s svojo glavo in bodite pogumni, vi boste ustvarjali našo prihodnost," je še povedal Pahor.

Letošnji Nefiks karierni dan je na nekaterih srednjih šolah potekal v januarju pod geslom Prihodnost je v povezovanju!, na katerem so govorili o prihodnosti EU. Tudi na današnjem zaključnem dogodku je tematika pogovorov povezana z EU in priložnostmi, ki jih ta ponuja mladim pri zaposlovanju in izobraževanju.

Zaradi izrednih okoliščin oziroma vladnih ukrepov za zajezizev epidemije so se dogodki preselili na splet.