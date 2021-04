»Non-paper je nevarna igra, ki lahko sproži katastrofalen plaz«

Makedonski veleposlaniki obsodili non-paper o Zahodnem Balkanu

Mediji v BiH so poročali, da naj bi non-paper slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj

© Borut Krajnc

Svet makedonskih veleposlanikov se je danes odzval na non-paper o Zahodnem Balkanu in ga obsodil. Veleposlaniki so ob tem opozorili, da etnocentrizem, nacionalizem ter novo zarisovanje meja lahko vodi v prelivanje krvi z globokimi posledicami za celotno jugovzhodno Evropo.

"Dejstvo je, da so ključne teze, oblikovane v povsem nevarno idejo, dane na papir," je v odzivu po poročanju makedonske tiskovne agencije MTI sporočilo neprofitno združenje makedonskih veleposlanikov in nekdanjih zunanjih ministrov. Ob tem so dodali, da naj bi neuradni dokument poslala Slovenija in njen premier pred slovenskim prevzemom predsedovanja EU v drugi polovici letošnjega leta.

Svet makedonskih veleposlanikov je še posvaril, da je v dokument vključena večina balkanskih držav, polnopravnih članic Nata in morebitnih novih članic EU, sam dokument pa "projicira razmere, ki se ne smejo in jih ni mogoče reševati v izoliranih evropskih krogih in/ ali pisarnah nekoga". Opozoril je tudi, da bi lahko bil non-paper "nevarna igra", ki lahko sproži "katastrofalen plaz".

T. i. non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in sproža številne odzive zlasti v regiji, je minuli teden objavil slovenski portal Necenzurirano. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH.