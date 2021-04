Spomenka Hribar in Peter Čeferin častna meščana Ljubljane

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili sklepa o podelitvi naziva častna meščanka in častni meščan glavnega mesta Ljubljana filozofinji in sociologinji Spomenki Hribar ter odvetniku Petru Čeferinu

Spomenka Hribar / Peter Čeferin

© arhiv Mladine (Uroš Abram / Miha Fras)

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili sklepa o podelitvi naziva častna meščanka in častni meščan glavnega mesta Ljubljana filozofinji in sociologinji Spomenki Hribar ter odvetniku Petru Čeferinu. Na seji so potrdili tudi dobitnike nagrad in plaket glavnega mesta za leto 2021.

Občinska komisija za priznanja, ki je obravnavala sedem vlog za podelitev naziva častni občan oziroma občanka, je v utemeljitvi naziva Spomenki Hribar med drugim zapisala, da je "intelektualka, ki je imela kar največji vpliv na globinske spremembe družbene, kulturne in vrednostne klime v Sloveniji od 80. let dalje".

Kot so spomnili, je bila ena osrednjih osebnosti kroga Nove revije, "intelektualni in državljanski angažma pa jo je ob političnih spremembah v 90. letih katapultiral v politiko," v kateri je delovala kot poslanka "zadnje skupščine", ki je izpeljala demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije.

Čeferin, kot je zapisala komisija, velja "za neustrašnega odvetnika, ki za svojega klienta, ki se v kazenskem postopku spopada z državo, stori vse, kar more in kar mu dopuščajo predpisi." Zavzema se za vrednote odvetništva in neodvisnost odvetnikov, kar v praksi uresničuje v odvetniški družbi Čeferin, ki jo je ustanovil s svojima sinovoma. Osebno je prispeval k sprejetju zakonske ureditve, ki zagotavlja obdolžencu odvetniško zastopanje že od odvzema prostosti naprej, ter k zakonodaji, ki se nanaša na odvetništvo, so še zapisali v komisiji.

Nagrade glavnega mesta letos prejmejo organizator športnih dejavnosti in dolgoletni direktor Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar, dolgoletni vodja zavoda Šport Ljubljana (prej Zavoda Tivoli) Drago Banović, ravnateljica vrtca Trnovo Suzana Antič, ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Marjan Gorup ter Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Plakete pa prejmejo arhitekt Viktor Pust, igralski kolektiv Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Bojanka Genorio, ki vodi Dom starejših občanov Fužine, glasbenik Tomaž Domicelj, Kulturno društvo Ženski pevski zbor Svoboda in Janez Winkler, partizan, taboriščnik in eden idejnih očetov maratona Franja.