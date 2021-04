Oskarji brez zooma, na več lokacijah in z majhno rdečo preprogo

Na 93. podelitvi oskarjev majhna rdeča preproga brez hollywoodskih mogotcev

© Wikimedia Commons

V Ameriški filmski akademiji so se odločili, da bo na 93. podelitvi oskarjev majhna rdeča preproga brez hollywoodskih mogotcev. Izognili se bodo zoomu, ki je povzročal težave drugim podelitvam, in poleg dveh lokacij v Los Angelesu organizirali evropske baze za nominirance, ki zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 ne morejo priti v ZDA. Oskarje bodo podelili v nedeljo, 25. aprila.

Letošnja podelitev zlatih kipcev bo potekala z dvomesečno zamudo. Po besedah producentov oskarji zaradi epidemije niti pred dvema tednoma ne bi uspeli potekati v takšni izvedbi kot bodo v nedeljo. Na majhni rdeči preprogi bodo le izbrani zvezdniki, povabili niso niti najvplivnejših hollywoodskih mogotcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Producenti obljubljajo, da bodo triurno prireditev skušali narediti kar se da filmsko oziroma kar kot film. Koproducent Steven Soderbergh osrednjo vlogo obljublja maskam, kaj več pa pred samo podelitvijo nagrad ni želel razkriti. Nominiranci bodo delili zasebne zgodbe, saj se bo podelitev nagrad zanašala tudi na intervjuje.

Kot je Soderbergh dejal za AFP, pred dvema mesecema takšne prireditve, kot jo načrtujejo, nikakor ne bi mogli izvesti. Na virtualni novinarski konferenci je dejal, da so mu pri organizaciji pomagale izkušnje iz njegovega filma Kužna nevarnost (2011) in snemanja med pandemijo.

Poleg tradicionalnega hollywoodskega prizorišča, znamenitega gledališča Dolby, bodo del oskarjev organizirali še v ogromni losangeleški železniški postaji Union Station, kjer se bodo nominiranci družili zunaj in potem postopoma vstopali in izstopali med podelitvijo. Večina nominirancev se bo oskarjev udeležila v evropskih bazah v Londonu in Parizu, ki so jih vzpostavili zaradi omejitev potovanj.

Kot navaja britanski The Guardian, bi bila letošnja podelitev oskarjev lahko porazna. Ameriško filmsko akademijo namreč pokonci držijo prav oskarji, a vse manjše številke ogledov nakazujejo razkorak med nagradami in publiko. Priča nizki gledanosti v času pandemije sta bili tudi podelitvi nagrad bafta in zlatih globusov.

Lani si je oskarje ogledalo manj kot 24 milijonov gledalcev v ZDA, kar je do sedaj najnižja gledanost te podelitve. Pri Ameriški filmski akademiji imajo s televizijo ABC do leta 2028 sklenjeno pogodbo, ki jim vsako leto prinese okoli 75 milijonov dolarjev. Čeprav so pri ABC leta 2020 zaslužili 129 milijonov dolarjev z oglasi med oskarji, bodo zaslužki z vse manjšim občinstvom najverjetneje začeli padati. Po navedbah The Guardiana bodo tokratni oskarji privabili najmanjše število gledalcev do sedaj, kar bi lahko ogrozilo prihodnost zlatih kipcev.

g8HyyDEqhEg