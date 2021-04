Yoko Ono in virtualno drevo želja

Skulptura ljudi vabi, da na listek zapišejo želje in jih obesijo na drevo

Muzej Hirshhorn, ki deluje pod okriljem institucije Smithsonian, je z dovoljenjem japonske multimedijske umetnice Yoko Ono v četrtek virtualno oživil njen projekt Wish Tree for Washington, DC (Drevo želja za Washington DC). Do 30. aprila lahko tako interesenti drevo preko Instagrama okrasijo s svojimi željami, je poročal Art Daily.

Projekt izhaja iz postavitve drevesa želja Yoko Ono v muzejskem Vrtu kipov aprila leta 2007. Skulptura ljudi vabi, da na listek zapišejo želje in jih obesijo na drevo. Namen akcije v spomladanskem času je, da želje ljudi z vsega sveta cvetijo z drevesom. V hladnejših mesecih pa lahko obiskovalci razstavišča drevesu svoje želje zašepetajo. Koncept se je v času pandemije spremenil, tako je letos mogoče želje oddati virtualno, pa tudi v živo, a zgolj s prišepetavanjem.

Tisti, ki se odločijo za virtualno pot, imajo čas le do konca meseca. Njihova naloga je zapisati željo na list papirja, ga fotografirati in objaviti na Instagramu. Objave na lističe prepiše muzejsko osebje in želje obesi na drevo, nato pa redno preko spleta objavlja, koliko novih želja se je nabralo.

"V čast nam je, da z Yoko Ono sodelujemo pri širjenju njenega brezčasnega sporočila o miru," je dejala direktorica Muzeja Hirshhorn Melissa Chiu. Dodala je, da so se tudi oni v minulem letu soočili s tem, kako moč umetnin, ki jih hranijo, vključno z Drevesom želja za Washington DC, prenesti preko spleta. Omenila je, da so sicer z virtualnimi razstavami dosegli več kot 200.000 ljudi iz 50 držav.

V dogovoru z Yoko Ono bodo v muzeju vse zbrane želje shranili in ji jih predali. Umetnica jih bo nato pokopala ob vznožje stolpa Imagine Peace Tower, instalacije, ki jo je v bližini Reykjavika postavila v spomin na pokojnega moža, glasbenika Johna Lennona. Projekt Drevo želja je sicer v teku že okoli tri desetletja, v njegovem okviru pa so po vsem svetu zbrali okoli milijon želja, je še pisal Art Daily.

7keVD_XobHk