Na Švedskem vedno več ljudi zavrača cepljenje z AstraZeneco

Na dan zavržejo več sto odmerkov tega cepiva

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

V švedski prestolnici Stockholm vsak dan zavržejo več sto odmerkov cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, saj vedno več ljudi zavrača cepljenje s tem cepivom, je za švedsko televizijo SVT potrdil predsednik švedske Zdravniške zbornice Johan Styrud.

Po navedbah SVT na Švedskem nekateri zavrnejo cepljenje, ko izvejo, da bodo dobili odmerek AstraZenece.

Styrud je pojasnil, da ne uspejo dovolj hitro najti drugih posameznikov, ki bi se bili pripravljeni cepiti z AstraZenecinim cepivom, in če cepivo ni porabljeno v nekaj urah, ga morajo zavreči. Hkrati je poudaril, da so koristi cepljenja v boju proti pandemiji covida-19 bistveno večje od tveganja, ter pozval ljudi, naj se cepijo, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na Švedskem so po objavi podatkov, da so se pri manjšem številu ljudi po prejemu cepiva AstraZenece pojavili krvni strdki, cepljenje s tem cepivom omejili na starejše od 65 let.