Rusija ameriškemu veleposlaniku »priporočila«, naj začasno zapusti državo 

Ameriški veleposlanik v Rusiji John Sullivan bo odpotoval v ZDA na posvetovanja

Ameriški veleposlanik v Rusiji John Sullivan bo odpotoval v ZDA na posvetovanja, je danes sporočilo ameriško veleposlaništvo v Moskvi, potem ko je Moskva "priporočila", naj veleposlanik zaradi naraščajočih napetosti v odnosih med Rusijo in ZDA državo začasno zapusti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Veleposlanik Sullivan se ta teden vrača v ZDA na posvetovanja," so v izjavi za AFP potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi.

Odnosi med ZDA in Rusijo so se prejšnji teden dodatno zaostrili po uvedbi novih ameriških sankcij proti Rusiji zaradi računalniških vdorov in vpletanja v ameriške volitve. ZDA so izgnale deset ruskih diplomatov in kaznovale več deset oseb in podjetij.

Rusija je v odgovor na ameriške sankcije izgnala deset ameriških diplomatov. Vstop v državo je med drugim prepovedala pravosodnemu ministru ZDA Merricku Garlandu, ministru za domovinsko varnost Alejandru Mayorkasu, direktorju FBI Christopherju Wrayju, nacionalni direktorici za obveščevalne dejavnosti Avril Haines ter direktorici sveta Bele hiše za notranjo politiko Susan Rice, ker da so vpleteni v razvoj in uveljavljanje protiruske smeri v ZDA.

Ameriški predsednik Joe Biden je prejšnji teden poklical po telefonu ruskega kolega Vladimirja Putina in mu predlagal srečanje v tretji državi.

