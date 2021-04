Poziv za nujno pomoč v hrani

Nevladne organizacije pozivajo države, naj preprečijo lakoto 34 milijonov ljudi po svetu

Več kot 260 nevladnih organizacij v danes objavljenem odprtem pismu države in njihove voditelje poziva, naj prispevajo 5,5 milijarde dolarjev, s katerimi bi več kot 34 milijonov ljudi po svetu letos rešili pred lakoto. S tem so podprle poziv Svetovnega programa za hrano (WFP) in Združenih narodov, ki sta zaprosila za nujno pomoč najbolj ogroženim.

"Pozivamo vas, da zagotovite dodatnih 5,5 milijarde dolarjev, potrebnih za nujno pomoč v hrani za več kot 34 milijonov deklet, fantov, žensk in moških po vsem svetu, ki so korak stran od lakote. Ta pomoč se mora začeti takoj in čim bolj neposredno doseči ljudi, ki jo najbolj potrebujejo," so zapisale nevladne organizacije.

Leto dni po tem, ko so ZN opozorili na "lakoto biblijskih razsežnosti", so namreč bogate donatorke za letos obljubile le pet odstotkov od 7,8 milijarde dolarjev, kolikor je po oceni ZN potrebnih, da bi zagotovili varnost preskrbe s hrano.

Po vsem svetu se z lakoto sooča 270 milijonov ljudi. "V Jemnu, Afganistanu, Etiopiji, Južnem Sudanu, Burkini Faso, DR Kongu, Hondurasu, Venezueli, Nigeriji, Haitiju, Srednjeafriški republiki, Ugandi, Zimbabveju, Sudanu in širše pomagamo ljudem, ki delajo vse, da preprosto preživijo še en dan," so zapisale nevladne organizacije. "Ti ljudje ne stradajo, ampak jih stradajo."

Vse države bi morale prispevati svoj poln in pravičen delež, ne da bi preusmerjale sredstva iz drugih nujnih humanitarnih programov, so opozorile v odprtem pismu. "Vzrok za lakoto in stradanje so človeška dejanja in prav naša dejanja lahko ustavijo najhujše posledice," so poudarile.

9g_jsyETv3I