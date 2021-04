Minister za zdravje: »Odstop kolega dr. Fafangla obžalujem«

Minister za zdravje Janez Poklukar je k sodelovanju že povabil epidemiologinjo Ireno Grmek Košnik, ki bo z delom začela takoj

Dr. Mario Fafangel

© YouTube / STA

Minister za zdravje Janez Poklukar obžaluje, da je predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel odstopil od sodelovanja v strokovni skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje. Minister je k sodelovanju povabil epidemiologinjo Ireno Grmek Košnik, ki bo z delom začela takoj.

"Odstop kolega dr. Fafangla obžalujem in se mu iskreno zahvaljujem za njegovo dosedanje sodelovanje. Pri nadaljnjem delu mu želim vse dobro in se veselim skupnih projektov ministrstva za zdravje in NIJZ v bodoče," je v odzivu na odločitev Fafangla navedel minister Poklukar.

Ob tem je minister pojasnil, da je za pomoč pri zajezitvi epidemije in za sodelovanje v posvetovalni skupini zaprosil epidemiologinjo Ireno Grmek Košnik, ki je sodelovanje potrdila in bo nemudoma začela z delom v posvetovalni skupini, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel je kot razlog za izstop iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov.

Fafangel, ki je izstopil že iz prejšnje svetovalne skupine pod vodstvom Bojane Beović, se je nato znova vključil v prenovljeno svetovalno skupino, ki jo vodi Mateja Logar.