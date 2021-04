EMA: »Dobrobiti cepiva Johnson & Johnson še vedno večje od tveganj«

Primeri strdkov, ki so jih preučili, so bili zelo podobni primerom, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Ob tem poudarja, da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj.

EMA je tako priporočila, da se zelo redke primere nenavadnih krvnih strdkov doda na seznam stranskih učinkov cepiva Johnson & Johnson. Strdki se lahko pojavijo v zelo redkih primerih v kombinaciji z nizko ravnijo krvnih ploščic v roku treh tednov po cepljenju. Primeri strdkov, ki so jih preučili, so bili zelo podobni primerom, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece, piše na spletni strani agencije.

Odbor agencije za varnost zdravil je pod drobnogled vzel redke primere neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali v osmih primerih v ZDA, od tega je bil en smrten. Do 13. aprila so s tem cepivom cepili več kot sedem milijonov ljudi v ZDA. Večinoma gre pri krvnih strdkih za primere cerebralne venske sinusne tromboze, ki so se v večini primerov pojavili v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov v krvi. Vse primere so zaznali pri osebah, mlajših od 60 let, večinoma ženskah. Glede na trenutne dokaze ne morejo potrditi specifičnih dejavnikov tveganja.

Cepivo Johnson & Johnson je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, razširjena uporaba v EU pa naj bi se začela prejšnji teden. A potem ko so pristojne oblasti v ZDA zaradi primerov strdkov priporočile začasno ustavitev uporabe cepiva, je podjetje začasno ustavilo dobavo svojega cepiva državam EU. EMA je sicer že takrat sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja pri stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov.

Enako sporočilo je nedavno podala po naknadni preučitvi varnosti cepiva AstraZenece, potem ko je potrdila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.

Slovenski minister za zdravje Janez Poklukar podpira, da je stroka ponovno preučila varnost cepiva, saj se s tem krepi zaupanje v varnost cepiva, so sporočili z ministrstva. Namerava pa minister za mnenje zaprositi še posvetovalno skupino za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, preden bo Slovenija uveljavila stališče Eme. Ob predvideni dogovorjeni dobavi tega cepiva bi bilo lahko v Sloveniji do konca junija sicer cepljenih dodatnih 250.000 prebivalcev.