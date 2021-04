Evropska komisarka: »Slovenija ne bi smela podcenjevati tveganj za njen mednarodni ugled«

"To so pomembne zadeve, ki jih bom odprla ob srečanju s predstavniki vlade. Resnično upam, da se to lahko reši na pozitiven način," je pred obiskom Slovenije povedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson in poudarila, da bo z Janševo vlado odprla tudi tematiko svobode medijev

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson

© Evropski parlament

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson bo na obisku v Sloveniji ta konec tedna odprla tudi tematiko svobode medijev. Ima tudi nekaj vprašanj v povezavi s financiranjem STA. Slovenija ne bi smela podcenjevati tveganj za njen mednarodni ugled, še zlasti pred predsedovanjem Svetu EU, je povedala v pogovoru z STA pred odhodom v Ljubljano.

"Svoboda in pluralizem medijev sta temeljna pogoja za demokracijo. Pritiski ali napadi na svobodo in pluralizem medijev so tako tudi napadi na demokracijo. Zato daje komisija temu takšen poudarek," je izpostavila Johansson.

Spomnila je, da je komisija že v prvem poročilu o vladavini prava v vseh članicah v uniji, ki ga je objavila lani septembra, opozorila na zaskrbljenost zaradi razmer v Sloveniji, od takrat pa da se je položaj še poslabšal.

Svoboda medijev je sicer dosje, nad katerim bdi podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova, ki je že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji.

Pred obiskom v Sloveniji je sedaj tudi Johansson izpostavila, da obstajajo razlogi za resno zaskrbljenost zaradi nadlegovanja novinarjev in verbalnih napadov na novinarje. Dejala je, da ima tudi nekaj vprašanj glede financiranja STA, kar, kot razume, ureja zakon. "To so pomembne zadeve, ki jih bom odprla ob srečanju s predstavniki vlade. Resnično upam, da se to lahko reši na pozitiven način," je povedala komisarka.

Opozorila je tudi, da Slovenija ne bi smela podcenjevati tveganja, ki ga ima dogajanje na področju svobode in pluralizma medijev za njen mednarodni ugled. O tem se razpravlja v Evropskem parlamentu in to je sploh prvič, da se pojavljajo takšne skrbi v povezavi s Slovenijo, je izpostavila Johansson.

Glavni namen obiska je sicer po komisarkinih besedah podpreti Slovenijo pri pripravah na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta. Med ključnimi temami je naštela schengen, migracije in varnost.

Slovensko predsedstvo je lahko po njenih besedah most od pandemije do okrevanja. To je lahko zelo pozitivna zgodba za slovensko predsedovanje, je še izpostavila Johansson v pogovoru z STA pred obiskom v Sloveniji. STA bo celoten pogovor objavila v sredo dopoldne.

Komisarka se bo v četrtek sestala z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom. Predvideno je tudi dvostransko srečanje s predsedujočim upravnega odbora Frontexa Markom Gašperlinom.