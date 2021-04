»Samo 13 držav ima močnejše superračunalnike kot Slovenija«

S superračunalnikom Vega Slovenija svetovna velesila po računalniški moči

Superračunalnik Vega, ki so ga danes uradno zagnali v Mariboru, po besedah prorektorja mariborske univerze Zorana Rena uvršča Slovenijo med svetovne velesile po računalniški moči ter tako omogoča slovenskim in evropskim znanstvenikom izjemna odkritja. Premier Janez Janša je izpostavil prispevek takšnih sistemov pri iskanju cepiv zoper covid-19.

Trenutno najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji je bil vzpostavljen v okviru projekta nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC RIVR) in skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo EuroHPC. Nameščen je v prostorih Instituta informacijskih znanosti Maribor (Izum).

Po besedah direktorja Izuma Aleša Bošnjaka gre za enega najmočnejših superračunalnikov v Evropi in svetu. "Trenutno je na svetu samo 13 držav, ki imajo močnejše superračunalnike," je dejal.

Vega ima zmogljivost 6,9 petaflopov, kar je približno toliko, kot če bi okoli 50.000 osebnih računalnikov hkrati vzporedno računalo isto računsko operacijo. "Naša superračunalniška moč je takoj za močjo Združenega kraljestva in pred Rusijo," je izpostavil prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru Ren.

Prvi zagnani superračunalnik v okviru podjetja EuroHPC je po besedah izvršne podpredsednice Evropske komisije, odgovorne za digitalni prehod, Margrethe Vestager odličen primer sodelovanja na različnih ravneh. "Superračunalništvo bo evropskim malim in srednjim podjetjem omogočilo vstop v visokotehnološko gospodarstvo prihodnosti. Še pomembneje pa je, da lahko evropsko superračunalništvo s podporo umetni inteligenci pospeši identifikacijo molekul za nova zdravila in olajša sledenje okužbam s covidom-19 ter tako prispeva k reševanju življenj," je dejala v nagovoru prek videopovezave na današnji slovesnosti, ki je bila zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa dostopna javnosti le prek spleta.

"Superračunalništvo bo evropskim malim in srednjim podjetjem omogočilo vstop v visokotehnološko gospodarstvo prihodnosti. Še pomembneje pa je, da lahko evropsko superračunalništvo s podporo umetni inteligenci pospeši identifikacijo molekul za nova zdravila in olajša sledenje okužbam s covidom-19 ter tako prispeva k reševanju življenj."



Margretha Vestager,

izvršna podpredsednica Evropske komisije,

odgovorna za digitalni prehod

Pomen takšnih sistemov za soočanje s sodobnimi izzivi, vključno s covidom-19, je izpostavil tudi predsednik vlade Janša, ki je tudi zagnal superračunalnik s simboličnim pritiskom na rdeči gumb. "Vega bo omogočil znanstvenikom odkrivanje novih materialov in komponent, pomagal jim bo modelirati globalne fenomene, odkriti nova zdravila in medicinske terapije v borbi proti raku ali drugim trdovratnim boleznim. Prav tako bo Vega v pomoč podjetjem, predvsem tistim, ki razvijajo najnaprednejše produkte, na primer v farmaciji, avtomobilski industriji ali energetiki. S temi in podobnimi koraki Evropska unija odločno stopa tudi na pot strateške avtonomnosti," je dejal.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je poudarila, da se vrhunska znanost, tehnologija in napredna industrija lahko razvijajo le na podlagi vrhunskega znanja in infrastrukture. "Pobude, kot je EuroHPC, omogočajo in vzpodbujajo skupno načrtovanje in investicije v evropskem raziskovalnem prostoru ter ga s tem še dodatno krepijo in povezujejo," je dejala.

Projekt, vreden 17,2 milijona evrov, sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa prispeva skupno podjetje EuroHPC. Poleg Vege v Sloveniji gradijo superračunalnike EuroHPC še v Bolgariji, Italiji, Luksemburgu ter na Češkem, Portugalskem in Finskem.

Wigr6Qn28Co