Češka države Nata in EU pozvala k izgonu ruskih diplomatov

"Pripravljen sem na vse. Tudi na izgradnjo odnosov iz nič. Kar pomeni, da bi vse poslali domov," je dejal češki zunanji minister Jan Hamaček

Češka je svoje partnerice v zvezi Nato in Evropski uniji pozvala, naj v znak solidarnosti izženejo ruske diplomate, potem ko se je z Rusijo zapletla v diplomatski spor. Češka je minuli konec tedna zaradi domnevnega vohunjenja izgnala 18 ruskih diplomatov, Rusija pa v odgovor 20 čeških.

"Pozivamo h kolektivnemu ravnanju držav Nata in EU, da bi prišlo do solidarnostnega izgona," je povedal češki začasni zunanji minister Jan Hamaček po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Sporočil je še, da je za sredo na pogovor poklical ruskega veleposlanika v Pragi Aleksandra Zmejevskega, da bi izrazil nasprotovanje po mnenju Prage nesorazmernemu odzivu ruske strani na izgon njenih diplomatov iz Češke.

"Edino logično je, da če Češka sprejme nadaljnje ukrepe, mora zanje prvi izvedeti ruski veleposlanik," je povedal češki začasni zunanji minister, ki sicer vodi tudi notranje ministrstvo.

Kasneje je zagrozil z izgonom vseh ruskih diplomatov. "Pripravljen sem na vse. Tudi na izgradnjo odnosov iz nič. Kar pomeni, da bi vse poslali domov," je izjavil Hamaček.

Češke oblasti so v soboto sporočile, da so izgnale 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva, ki so jih češke obveščevalne službe označile za ruske tajne agente, vpletene v eksplozijo v skladišču streliva leta 2014. Ta je zahtevala dve smrtni žrtvi.

Rusija se je v nedeljo na izgon svojih diplomatov odzvala z napovedjo o izgonu 20 uslužbencev češkega veleposlaništva v Moskvi.

Češka vlada je nato v ponedeljek ob zaostrovanju diplomatskega spora z Rusijo sporočila, da bo rusko državno jedrsko agencijo Rosatom izločila iz več milijard evrov vrednega razpisa za gradnjo novega bloka jedrske elektrarne Dukovany na jugovzhodu Češke. Hamaček pa je izjavil, da Praga ne bo kupila ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V, o čemer je razmišljala.

EU je sicer solidarnost s Češko izrazila že po ponedeljkovem srečanju zunanjih ministrov, v ločeni izjavi pa so jo podprli tudi zunanji ministri višegrajske skupine.

