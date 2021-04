Tudi Nizozemska odpira terase lokalov

Odpravili bodo tudi policijsko uro, ki so jo uvedli januarja

Mark Rutte

© Wikimedia Commons

Nizozemska vlada je včeraj sporočila, da bo delno sprostila ukrepe za zajezitev epidemije. Tako bo 28. aprila bo odpravljena policijska ura, ki so jo uvedli januarja, odprle se bodo tudi terase lokalov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Upali si bomo tvegati, 28. aprila bomo naredili prve previdne korake," je danes povedal premier Mark Rutte.

"Seveda smo veseli, da je to znova možno, saj si družba želi več svobode," je dodal.

Glede na odločitev vlade bodo lahko lokali stregli na terasah med 12. in 18. uro, omejeno je število gostov. Med glavnimi odločitvami je še odprava policijske ure. Sprostili bodo tudi ukrepe glede zasebnega druženja, saj bodo lahko ljudje doma sprejeli do dva gosta dnevno, doslej so lahko le enega. Po novem bodo normalno delovale tudi trgovine, saj za njihov obisk ne bo več potrebna rezervacija termina.

Število okužb z novim koronavirusom je sicer še vedno v porastu, v državi pa skušajo medtem okrepiti kampanjo cepljenja.