»Sistemski rasizem je madež na duši našega naroda«

Ameriški predsednik Joe Biden pozval k nadaljnjemu boju proti rasizmu, porota v Minneapolisu pa je policista Dereka Chauvina spoznala za krivega za smrt Georgea Floyda

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je po obsodbi policista za umor Georgea Floyda v torek pozval k nadaljnjemu boju proti rasizmu v družbi in v policijskih vrstah. "Sistemski rasizem je madež na duši našega naroda," je dejal v nagovoru iz Bele hiše. Biden je spregovoril, potem ko je porota v Minneapolisu policista Dereka Chauvina v torek spoznala za krivega za smrt Georgea Floyda. Ta je umrl 25. maja lani, ko je Chauvin med aretacijo več kot devet minut klečal na njegovem vratu in ga zadušil. Pri aretaciji Floyda so sodelovali še trije policisti, ki jim bodo zaradi obtožb sodelovanja pri umoru in uboju sodili posebej.

"Nič ne more vrniti njihovega brata ali očeta. A to je lahko velik korak naprej v pohodu do pravičnosti v Ameriki," je dejal po pogovoru s Floydovo družino. To sicer po njegovih besedah ne zadostuje, potrebne bi bile resnične spremembe in reforme, da se kaj takšnega, kot se zgodilo v primeru Georgea Floyda, ne bi več ponovilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

TD8nGZ5SDGM

Kasneje je v nagovoru iz Bele hiše pozval k spopadu s sistemskim rasizmom tako v policiji kot v kazenskem sodnem sistemu, obenem pa protestnike pozval, naj se vzdržijo nasilja. "Nekateri bodo poskušali izkoristiti čustva tega trenutka - agitatorji in skrajneži, ki jih družbena pravičnost ne zanima," je posvaril.

Ob Bidnu je spregovorila tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki je omenila "olajšanje", ki ga čuti narod ob zadoščeni pravici. A bolečine ob smrti Floyda vseeno ni mogoče odstraniti, je dejala. Glede reforme sistema je tudi ona poudarila, da enakopravnosti še ni. "Ta sodba nas je pripeljala korak bliže. Še vedno nas čaka delo. Še vedno moramo reformirati sistem," je poudarila.

7Kkkg2PD4nI

Kongres je pozvala k sprejemu zakonodaje o policijski odgovornosti, ki da je del zapuščine Georgea Floyda in bi morala biti že zdavnaj uresničena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po tritedenskem sojenju je bil Derek Chauvin spoznan za krivega v vseh treh točkah obtožnice, ki ga je bremenila tako umora kot uboja. Do razglasitve kazni ostaja v priporu.

Razsodba je sprožila navdušenje med zbranimi pred sodiščem. Odvetnik Floydove družine Ben Crump je menil, da gre za prelomno točko v zgodovini ZDA. "Z bolečino prislužena pravica je končno prišla," je tvitnil in dodal, da pošilja jasno sporočilo o potrebi po odgovornosti policijskih sil.

1SPGlWAOCZk