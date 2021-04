Obisk gostinskih lokalov le s potrdilom o cepljenju ali negativnem testu

Na Danskem so znova odprli nakupovalna središča, gostinske lokale, muzeje, knjižnice in gledališča

Danes so na Danskem v okviru druge faze sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije znova odprli nakupovalna središča in gostinske lokale. Odprli bodo tudi muzeje, knjižnice in gledališča, vendar le za tiste, ki imajo potrdilo o cepljenju, negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa so covid-19 preboleli.

V gostinskih lokalih lahko od danes tudi v zaprtih prostorih sprejemajo goste, ki pa morajo vnaprej rezervirati mizo in predložiti potrdilo o negativnem testu ali o cepljenju. Na odprtih terasah gostinskih lokalov teh omejitve ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gostinci so do sistema rezervacij kritični, saj se bojijo, da bodo zahteve po rezervaciji miz odvrnile stranke. V verigah hitre prehrane naj bi bilo do 6. maja še naprej hrano in pijačo mogoče kupiti le za domov.

Na Danskem, ki ima pet milijonov prebivalcev, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 doslej cepljenih približno 19 odstotkov prebivalcev, dva odmerka jih je prejelo skoraj devet odstotkov.