Pečečnik napovedal ovadbo zoper ministra Simonitija

Poslovnež Joc Pečečnik zaradi projekta na bežigrajskem stadionu napoveduje ovadbe in tožbe

Pečečnik, Akrapovič in Boscarol v sproščenem pogovoru z Janšo

© Borut Krajnc

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je konec marca družbi Bežigrajski športni park (BŠP) zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Prvi mož BŠP Joc Pečečnik je povedal, da tega po 14-letni kalvariji prenove stadiona niso pričakovali, zato bodo vložili kazenske ovadbe in tožbe, "od projekta pa ne odstopa".

"Od projekta ne bomo odstopili, 14 let energije, želje in denarja smo vložili, da bi se stadion končno uredil. Hoteli smo narediti simbiozo starega in novega, da ohranimo kulturno dediščino, ki je edina možna za obnovo Plečnikovega stadiona. Tega je država daleč nazaj opustila in se, kot tudi do drugih kulturnih spomenikov, do njega obnaša mačehovsko in ga pušča propadati," je izpostavil Pečečnik na novinarski konferenci na sedežu družbe BŠP.

Joc Pečečnik

Pečečnik je zaradi "neupravičenih posegov v postopek izdaje gradbenega dovoljenja" za začetek naslednjega tedna napovedal kazenske ovadbe, tožbo na upravno sodišče in odškodninske tožbe. Pri tem je posebej omenil ovadbo proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju in Jelki Pirkovič, v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo. Obenem sta tako Pečečnik kot tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec zatrdila, da je v vseh dosedanjih razgovorih predsednik vlade Janez Janša izražal podporo projektu BŠP.

Pečečnikovo podjetje Elektronček ima 59-odstotni delež v BŠP, Mestna občina Ljubljana (Mol) 28-odstotni, tretji partner OKS pa 13-odstotnega; slednji zaradi deleža pri lastništvu zemljišč. Skupaj je bilo doslej v projekt BŠP vloženih že prek 12,4 milijona evrov.

Predsednik OKS Gabrovec je povedal, da ostajajo partnerji BŠP tudi naprej, po Pečečnikovih besedah pa to velja tudi za Mol. Gabrovec je pojasnil, da si OKS obeta prostore za svoje delovanje, za panožne in druge športne organizacije ter za slovenski olimpijski športni center.