Za Hojsove trditve ni dokazov

V drugem tednu marca, ko naj bi po navedbah ministra Aleša Hojsa v bolnišnicah zaznali porast primerov iz držav nekdanje Jugoslavije, so uvoženi in z njimi povezani primeri okužbe s covidom-19 predstavljali zgolj 1,2 odstotka vseh primerov z znanim virom okužbe v Sloveniji

Aleš Hojs

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je 29. marca v Odmevih na Televiziji Slovenija dejal, da so ga »pred dobrimi štirinajstimi dnevi« minister za zdravje in zdravniki osebno obvestili o porastu hospitaliziranih, ki so se s covidom-19 okužili v državah nekdanje Jugoslavije. Kot je pojasnil, je vlada zato omejila prehajanje državne meje.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da so ministra o porastu hospitaliziranih obvestili različni epidemiologi, a podatkov, ki bi to dokazovali, niso posredovali.

Na ministrstvu za zdravje so za Razkrinkavanje.si potrdili, da je ministra Hojsa o porastu hospitaliziranih oseb, ki so se vrnile iz teh držav, res obvestil minister za zdravje Janez Poklukar. Kot so še pojasnili, so porast hospitaliziranih, ki so se vrnili iz držav nekdanje Jugoslavije, opazili v intenzivni enoti ljubljanskega kliničnega centra.

Toda tega v UKC Ljubljana za Razkrinkavanje.si niso potrdili, temveč so preusmerili na NIJZ. Prav tako Hojsovih informacij niso potrdili v nobeni od dvanajstih drugih bolnišnic, ki so marca sprejemale bolnike s covidom-19.

Na NIJZ so za Razkrinkavanje.si pojasnili, da so marca z epidemiološkim anketiranjem zaznali pet primerov, ko se je oseba s covidom-19 okužila v eni od držav na območju nekdanje Jugoslavije in je bila nato tudi hospitalizirana. To število predstavlja le pol odstotka vseh hospitaliziranih v obdobju od 1. do 28. marca.

V drugem tednu marca, ko naj bi Hojs dobil informacije o porastu hospitalizacij oseb, ki so se s covidom-19 okužile v tujini ali pa so bile s temi osebami v stiku, so uvoženi in z njimi povezani primeri predstavljali le 1,2 odstotka vseh primerov, pri katerih je bil vir okužbe znan, kažejo podatki NIJZ.

Hojs je v oddaji dejal še, da je problematično predvsem prehajanje jugovzhodne meje, ne pa toliko severne in zahodne. V drugem tednu marca, za katerega naj bi Hojs dobil informacije o porastu hospitalizacij, je večina od 29 uvoženih primerov res prihajala iz držav nekdanje Jugoslavije. Toda v drugi polovici meseca, pred uveljavitvijo vladnega odloka, je bilo takih manj kot polovica.

