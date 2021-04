V soboto odprtje teras po vsej državi

V regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov

Vrtovi in terase gostinskih lokalov se bodo v soboto lahko odprli po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov. V ponedeljek bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati, so sporočili po seji vlade.

Novico o sproščanju nekaterih ukrepov je na seji odbora DZ za gospodarstvo, na kateri poslanci razpravljajo o problematiki ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in ostalem storitvenem sektorju, napovedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Kmalu zatem je nekaj več pojasnil podala tudi vlada v sporočilu za javnost po današnji seji.

Vlada je potrdila nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Z njim se v vseh statističnih regijah po državi podaljšujejo izjeme, ki so trenutno v veljavi, kar pomeni, da je še naprej dovoljeno opravljati storitvene in trgovinske dejavnosti, vlada pa je še dodatno sprostila nekatere doslej veljavne ukrepe.

Tako bo v devetih regijah, ki se po epidemioloških razmerah uvrščajo na oranžni seznam - podravski, koroški, savinjski, zasavski, posavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski in gorenjski - pod določenimi pogoji od sobote dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Od ponedeljka pa bo v tej regijah dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, a le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, pa bo od sobote poleg na vrtovih in terasah mogoče opravljati gostinsko dejavnost tudi znotraj gostinskih obratov. Od ponedeljka bo medtem tudi v teh regijah omogočeno ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, in sicer ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti v notranjih prostorih in nastanitvenih obratih je sicer dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Odlok začne veljati v soboto, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati s ponedeljkom.