Že od petka dovoljeno prehajanje med regijami

Po novem bo dovoljeno zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, in ne več sto, kot to velja trenutno. Enaka omejitev bo veljala tudi za javne prireditve.

© Borut Krajnc

Vlada je danes odločila, da bo že od petka dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Po novem pa bo dovoljeno zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, in ne več sto, kot to velja trenutno. Enaka omejitev bo veljala tudi za javne prireditve, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.

Kot piše v sporočilu, bodo dovoljeni shodi in prireditve do deset ljudi, pri čemer je število oseb v zaprtih prostorih omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov, na prostem pa na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda bo moral na zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod, še navaja sporočilo.

Od ponedeljka je bilo sicer na organiziranih shodih dovoljeno zbiranje do sto ljudi. Za to omejitev se je vlada odločila po tistem, ko je ustavno sodišče prejšnji teden s sklepom zadržalo prepoved shodov in vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina njihovega izvajanja. Ob petkovi odločitvi vlade za omejitev do sto ljudi je notranji minister Aleš Hojs dejal, da se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Pri tem je napovedal, da bo vlada v tem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj da ni razloga za razlikovanje med njimi.

Vlada je na današnji seji za teden dni tudi podaljšala veljavnost odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Slednji med drugim določa uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in v primeru nezadostne medosebne razdalje tudi na prostem ter obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor. Kot so zapisali v sporočilu, se veljavnost obeh odlokov podaljšuje do 2. maja.