Čeferin: »Bolje biti naiven kot lažnivec. Jaz sem samo naiven.«

"Delegatom na kongresu, ki so prišli dan prej in bili zaskrbljeni, kaj bo z nogometom, sem rekel: 'Dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več'," je povedal Aleksander Čeferin, prvi mož Evropske nogometne zveze (UEFA)

Aleksander Čeferin v oddaji 24ur zvečer na Pop TV

© 24ur / Pop TV

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je prvi obsežnejši pogovor z mediji po nastanku in razpadu superlige opravil v sredo zvečer v oddaji slovenske televizije POP TV 24ur Zvečer. Med drugim je povedal, da superlige ni več, da so se razmerja v evropskem nogometu definitivno spremenila in da si velik, ko znaš priznati napako.

"Superlige po mojem mnenju sploh nikoli ni bilo. Bil je poskus ustanovitve neke fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture ali zgodovine. In jaz sem mojim delegatom na kongresu, ki so prišli dan prej in bili zaskrbljeni, kaj bo z nogometom, rekel: 'Dajte mi 24 ur, pa te lige ne bo več'," je povedal prvi mož Evropske nogometne zveze.

Kot je dejal, je bil v sebi prepričan o tem, da kmalu ne bo več napovedanega projekta. Njegovo prepričanje pa so v torek zvečer potrdili klici klubov, ki so izstopili.

"Verjel sem v moč nogometa. V teh petih letih, odkar sem tukaj, sem spoznal to enormno energijo. Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne. Nogomet lahko sproža izjemne družbene premike in prepričan sem bil, da še posebej v Angliji navijači ne bodo popustili. Po reakcijah Borisa Johnsona, Emmanuela Macrona in Viktorja Orbana ter Evropske komisije je bilo jasno, da bo tega kmalu konec," je za POP TV povedal o dogajanju v ozadju.

"Verjel sem v moč nogometa. V teh petih letih, odkar sem tukaj, sem spoznal to enormno energijo. Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne. Nogomet lahko sproža izjemne družbene premike in prepričan sem bil, da še posebej v Angliji navijači ne bodo popustili. Po reakcijah Borisa Johnsona, Emmanuela Macrona in Viktorja Orbana ter Evropske komisije je bilo jasno, da bo tega kmalu konec."



Aleksander Čeferin

V stiku je bil ves čas z britanskim premierjem Johnsonom in njegovim kabinetom, ki se je ostro odzval proti superligi. "Reagirali so odlično, navdušila me je njihova učinkovitost. Takoj so povedali, da so nam na voljo za karkoli, da bodo šli v javnost z zelo ostro izjavo. Ta reakcija angleške vlade je ogromno pripomogla k rešitvi situacije."

Najpomembnejše delo pa je pripisal navijačem, ki niso dopustili, da se jih prezira. "Navijači so številčni, ljubijo svoj klub in če se navijači razjezijo, je to ene vrste revolucija. Nobena država si tega ne more privoščiti. Predsednik vlade Združenega kraljestva je ravnal odgovorno, ko je stopil na stran navijačev. Ne le zaradi kulture in ljubezni do nogometa, temveč tudi, ker to zagotavlja red v državi."

Pri tem je ocenil, da so milijarderji, vključeni v odpadniški projekt, podcenili moč navijačev. Po njegovem je to značilno za "ljudi, ki so obkroženi s takimi, ki jim prikimavajo in ki jim govorijo, da so najboljši, najlepši in najpametnejši".

Presenečenja ob napovedi ustanovitve alternativne lige ni mogel skrivati. Kot je dejal, je šlo predvsem za to, da ni mogel verjeti, da se ljudje z njim pogovarjajo s figo v žepu, podpirajo Uefine spremembe lige prvakov, a ob tem ustanavljajo alternativno ligo. "Morda sem bil naiven, vendar jaz vedno pravim, da je bolje biti naiven kot lažnivec. Jaz sem samo naiven," je rekel.

Pri odzivu Uefe je bila pomembna podpora vodstev nemških velikanov Bayerna in Borussie ter pariškega PSG. Kot je dejal, je predsednik PSG Naser Al Helajfi nudil "maksimalno podporo".

"Predsednik PSG verjame v nogomet in ve, da se piramide ne sme porušiti. Ves čas je bil v tesnem stiku s svojimi navijači. Bil je velika opora in stalno je bil z nami. Brez njega, generalnega direktorja Bayerna Karl-Heinza Rummeniggeja in generalnega direktorja Borussije Hans-Joachima Watzkeja bi bilo precej težje," je povedal Čeferin.

Po njegovem so vodilni pri projektu superlige podcenili razmere. "Ti ljudje so nenazadnje zelo bogati, tako da bi me čudilo, da niso vedeli, v kaj se podajajo," je dejal.

Glede predsednika Real Madrida in superlige Florentina Pereza pa je dejal: "Perez je predsednik superlige, ki ni obstajala in v tem trenutku pravzaprav predsednik ničesar. Že dolgo vem, da si Perez ne želi predsednika Uefa, kot sem jaz. To je še večja spodbuda, da bom ostal. Želi si predsednika, ki bi ga ubogal, ki bi ga poslušal in ki bi naredil tako, kot on misli. Jaz pa delujem v dobro evropskega in svetovnega nogometa."

"Bo pa naprej malce drugače. Velik si, ko znaš priznati napako. Vrata Uefe so odprta, če sprejmeš posledice svojih dejanj."



Aleksander Čeferin

Četudi razume, da se klubi soočajo z oteženo finančno situacijo zaradi pandemije, Čeferin izpostavlja, da so nekateri v rdečih številkah tudi zato, ker so slabo vodeni. "Če preveč plačuješ igralce, neustrezne igralce in zato ne dosežeš rezultata, to pripelje do finančnega minusa. Na primer Bayern München nima izgube in je osvojil ligo prvakov. Ni se treba vedno izgovarjati na covid-19."

Za reševanje nastale situacije po propadlem poskusu superlige bo s klubi, ki se še niso premislili, po njegovem mnenju potreben predvsem dialog, zato napoveduje še veliko dogajanja v naslednjih dneh. "Mislim pa, da bomo morali oceniti, kakšna je situacija za konkreten klub in nato videti, kako se bo vse skupaj izteklo. Najprej moraš biti vsaj približno pošten, da lahko pričakuješ dialog z druge strani," je dejal.

Pri tem ocenjuje, da je razmeroma malo možnosti, da tekem lige prvakov naslednji teden ne bi bilo. V polfinalu bi namreč poleg PSG, Manchester Cityja in Chelseaja moral nastopiti tudi Real Madrid. "Bo pa naprej malce drugače. Velik si, ko znaš priznati napako. Vrata Uefe so odprta, če sprejmeš posledice svojih dejanj," je še dodal Čeferin.đ

IuFi7OYLgNY