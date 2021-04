Ducat umazanih

Najbogatejši nogometni klubi so si želeli pobrati smetano s celotnega nogometa. Brez dvoma jih je presenetil trd odziv Uefe, politikov in nogometašev. A najbolj so jih presenetili navijači, ki so se tako strumno dvignili proti svojim klubom.

Protest navijačev Chelsea v Londonu

© Profimedia

Septembra leta 2015 je etični komite Mednarodne nogometne zveze (Fifa) začel preiskovati Seppa Blatterja, tedaj že nekdanjega predsednika krovne nogometne zveze. Popolnoma jasno je bilo, da bo zadeva dobila tudi epilog: Blatter je sicer odstopil 2. junija tistega leta, le tri dni po peti zaporedni izvolitvi, ko so na dan prišli podatki o prejemanju podkupnin. A zadeva je bila širša, zato je komite takrat sprožil preiskavo tudi proti predsedniku evropskega združenja nogometnih zvez (Uefa) Michelu Platiniju. Oba so bremenile trde obtožbe o korupciji in zlorabah položaja. Komite je konec decembra odločil, da sta oba kršila etični kodeks, zato so ju kazensko iz športnega sveta izključili do leta 2023. Svetovni nogomet se je znašel v hudi, predvsem moralni krizi. Blatter in Platini sta bila ključni figuri pri sprejemanju vseh odločitev.