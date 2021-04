26 tednov

Kako je mogoče, da smo doživeli proteste dijakov in to, da so morali zaradi njih plačati globo, slovenske univerze z našo vred pa so v glavnem molčale in molčijo?

Zahtevali so šolo, dobili pa kazen. Maribor, 9. februar 2021

© Marko Pigac

Šestnajstega oktobra 2020 smo že drugič od pomladi zaprli vrata Fakultete za družbene vede in se preselili v virtualno okolje Zooma in podobnih spletnih orodij, kjer smo ostali vse do danes. Povod za moje pisanje je naraščajoča apatičnost študentov (in tudi moja), ki po 26 tednih – ja, prav ste prebrali! – ni prav nič presenetljiva.