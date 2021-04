Polovica vprašanih meni, da Slovenija ne bi smela prevzeti predsedovanja EU

Delež vprašanih, ki se strinjajo, da Slovenija zaradi trenutnega stanja v državi ne bi smela predsedovati Svetu EU, se je v zadnjem letu zvišal za 16 odstotnih točk, s 34 na 50 odstotkov

Na problematične prakse Janeza Janše, njegove vlade in stranke SDS opozarjajo številne ugledne evropske institucije

© Uroš Abram

Polovica prebivalcev Slovenije meni, da Slovenija zaradi trenutne situacije v državi ne bi smela prevzeti predsedovanja Svetu EU, kaže raziskava inštituta Mediana. Kljub temu pa se 63 odstotkov prebivalcev strinja, da je predsedovanje pomembno za uveljavljanje stališč države.

Na inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kakšen je pogled prebivalcev Slovenije na prihajajoče predsedovanje Slovenije Svetu EU ter kakšna je razlika v percepciji pomembnosti predsedovanja med prebivalci Slovenije in prebivalci sosednje Hrvaške, ki je predsedovala lani.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, podatki kažejo, da se je delež vprašanih, ki se strinjajo, da Slovenija zaradi trenutnega stanja v državi ne bi smela predsedovati Svetu EU, v zadnjem letu zvišal za 16 odstotnih točk, s 34 na 50 odstotkov.

Prav tako so v raziskavi ugotovili, da se je v primerjavi z lanskim letom znižal delež tistih, ki menijo, da bo predsedovanje Slovenije priložnost za izboljšanje ugleda države znotraj unije. Ta je letos znašal 61 odstotkov, kar je osem odstotnih točk manj kot lani.

Kljub temu na Mediani ugotavljajo, da se velik delež prebivalcev Slovenije še vedno strinja s tem, da je predsedovanje za Slovenijo pomembno za uveljavljanje stališč države. Tako meni 62 odstotkov vprašanih.

Sicer so prebivalci Slovenije še vedno značilno nadpovprečno mnenja, da je predsedovanje njihove države Svetu EU pomembno za državo in državljane, je še pokazala raziskava. 70 odstotkov Slovencev namreč meni, da je predsedovanje pomembno za državo, medtem ko je na primer takšnega mnenja 61 odstotkov Hrvatov. Prav tako 60 odstotkov vprašanih Slovencev meni, da je predsedovanje države Svetu EU pomembno za državljane, tako pa meni tudi 54 odstotkov Hrvatov.

Javnomnenjsko anketo je Mediana izvedla med 20. in 21. aprilom 2021 z metodo spletnega anketiranja. V njej je sodelovalo 505 polnoletnih Slovencev. Raziskava hrvaške percepcije je bila izvedena z metodo spletnega anketiranja med 7. in 11. januarjem 2020, ko je Hrvaška prevzela predsedovanje Svetu EU. V njej je sodelovalo 796 polnoletnih prebivalcev Hrvaške.