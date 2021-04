Minister Poklukar: »Tudi sam sem človek, ki si želim ponovno živeti brez maske«

Minister za zdravje prosi ljudi, naj »vzdržijo še malo«

Minister za zdravje Janez Poklukar

© www.kclj.si

Minister za zdravje Janez Poklukar je pred prvomajskimi prazniki državljane poziva, naj "vzdržijo še malo". "Upoštevajmo samozaščitne ukrepe, pazimo na svoje bližnje, cepimo se, ko smo poklicani," je pozval v izjavi za javnost.

Kot je navedel minister, so pred nami prazniki in lepo vreme, ko nas "vleče ven in tudi prav je tako".

"Vsi smo ljudje, ki si želimo mirne in tople pomladi. Dovolite pa mi eno prošnjo, tudi sam sem človek, ki si resnično želim ponovno živeti brez maske, brez skrbi, ali bodo moji otroci lahko hodili v šolo ali bodo šolani doma, želim si izbrati, da grem lahko svobodno na morje, želim se mirno usesti z družino v restavracijo, želim videti prijatelje. Vsi smo utrujeni od pandemije. Ampak prosim vas, vzdržimo še malo," je pozval.

"Vemo, da so cepiva učinkovita. Samo še malo vzdržimo, in vsi skupaj vplivamo na to, da se nam čim prej vrnejo nazaj naše življenje."



Janez Poklukar,

minister za zdravje

Kot je navedel, v Slovenijo prihajajo velike količine cepiva, cepljenje se intenzivira.