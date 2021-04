Norma Brščič odstopa kot voditeljica

V pojasnilu pa ponovno ni mogla brez rasističnih opazk

Norma (Korošec) Brščić kot voditeljica oddaje Faktor

Voditeljica Norma (Korošec) Brščič, ki je vodila oddajo Faktor na televizijski hiši TV 3, je odstopila kot voditeljica po tistem, ko je javnost spremljala njene pogoste politično nekorektne komentarje, nekatere opremljene z odkritim rasizmom. Ena od njenih izjav je opisala temnopolte kot »lene in neumne« ter nesposobne, da bi si uredili državo, ob čemer je omenjena širila še za antisemitizem značilne ideje o judovskih zarotah. Društvo novinarjev Slovenije je ob tem podalo kazensko ovadbo.

Slovenske novice so objavile njeno pojasnilo, zakaj odstopa kot voditeljica. Toda močno značilno za slovensko (ne)kulturo voditeljica ni obžalovala svojih besed, ravno nasprotno se zdi, da se je odpovedala vodenju zato, ker obsodbe na svoj račun razume kot hipokritično držo slovenske družbe, ki po njenem tolerantno spremlja sovraštvo na levici, medtem ko ga ne desnici preganja:

»Res je, ne vodim več Faktorja. Razlog za to je pogrom državnih institucij. Ko sem se odločala za voditeljstvo, sem izhajala iz podmene, da nismo več v komunizmu in da je svoboda govora ustavno varovana pravica. Po 3 mesecih vodenja sem ugotovila, da temu ni tako in da smo globoko v totalitarizmu. Ker sem izustila resnico o tem, da je Afrika celina brezupa in da je to morda posledica kognitivne prikrajšanosti Afričanov in njihovih ne ravno zglednih delovnih navad, so se name spravili inšpektorat za medije, AKOS, policija, tožilstvo, DNS in nekakšna skupnost Afričanov v Sloveniji, karkoli že to pomeni. V oddaji, ki je bila namenjena razpravi o svobodi govora, sem navedla več svetih krav, o katerih se ne sme govoriti. Ena izmed njih je razvojna zavoženost Afrike in vloge Afričanov pri tem. Pogrom, ki se je post festum izvršil nad menoj, je samo potrdil mojo tezo, da svobode govora pri nas ni in da velja t.i. represivna toleranca, kar pomeni, da v kolikor se giblješ znotraj gabaritov levičarskega diskurza, je dovoljeno vse ( Slovenci so ene zaplankane živali; spet bo treba napolniti Hudo jamo; še premalo smo jih; klerokatolibanske pi**e, je*o vam pas mater, Slovenci …) Če pa se zoperstaviš temu levičarskemu diskurzu, opozoriš, da uvoz oglječrnih programerjev, kirurgov, inženirjev in jedrskih fizikov Sloveniji samo škodi, si deležen obtožbe razpihovanja rasnega sovraštva, čeprav zgolj navajaš dejstva. Preziram politično korektnost in sajenje rožic, hkrati pa medijski hiši TV 3 d. o. o. ne želim povzročati težav, zato sem prenehala z vodenjem.«

Ironično je s tem omenjena, sicer žena prvaka skrajno desne stranke Domovinska liga, ki gradi svoj program na sovraštvu in ksenofobiji, še razširila in ponovila svoj začetni rasizem, v zgornjem pojasnilu tudi z zaničevalnimi izrazi, kot so »uvoz oglječrnih programerjev, kirurgov, inženirjev in jedrskih fizikov«, zaradi česar nam v Sloveniji nujno grozi propad.

Njena oddaja je sicer prepričala tudi ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, ki se je družbi voditeljice odlično počutil, v njej nastopil ter znova obračunal s slovenskimi kulturniki in mediji, ki »špecajo v Evropo«. Opisani primer ni edini v zadnjem času, v katerem se poskuša legitimirati rasizem. Kaj se bo zgodilo s kazensko ovadbo zoper kolumnista Demokracije, ki je govoril o tem, da mora bela rasa iztrebiti druge, še čakamo.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**