Hotelirji pri odpiranju nastanitev še zadržani

Nastanitveni obrati po vsej državi lahko danes znova sprejmejo goste, a lahko odprejo največ 30 sob. Gostje morajo predložiti negativen test ali pa dokazilo o prebolelosti oziroma cepljenju.

Fotografija je simbolična

© pixabay.com

Hotelirji so pri odpiranju nastanitev kljub temu, da jim to vladni odlok v omejenem obsegu omogoča z današnjim dnem, še zadržani. Novogoriška družba Hit v naslednjih dneh načrtuje le odprtje hotela Sabotin v Solkanu. Družba Sava Turizem pa odpira nekaj nastanitev v Moravskih Toplicah in Radencih.

V hotelu Sabotin z 62 sobami bodo po besedah Jureta Boltarja iz kabineta predsednika uprave Hita začeli s pripravami na odprtje v naslednjih dneh. To pa bo poleg hotela Lipa v Šempetru pri Gorici trenutno tudi edini hotel, ki ga nameravajo odpreti. Brez odprtja igralništva se hotelskih kapacitet v hotelih Park in Perla, pa tudi drugih po Sloveniji po njihovi oceni ne splača odpreti.

Šempetrsko Lipo je družba Hit ob tem odstopila v uporabo šempetrski bolnišnici. Ker je v neposredni bližini bolnišnice, je namreč primerna za počitek zdravstvenih delavcev, ki imajo dolge delavnike zaradi zdravljenja bolnikov s covidom-19.

V družbi Sava Turizem, ki upravlja s hotelskimi namestitvami po vsej državi, so se z današnjim dnem odločili odpreti hotel in prekmursko vas Ajda, apartmajsko naselje Prekmurska vas v Termah 3000 v Moravskih Toplicah ter hotel Izvir v Zdravilišču Radenci. V sredo odpirajo še hotela Haliaetum in Mirta v izolskem turističnem naselju San Simon.

Ostale nastanitve, ki jih imajo tudi v Portorožu, na Bledu in Ptuju, bodo odprli v skladu z odlokom vlade o nadaljnjih odpiranjih, predvidoma v drugi polovici maja, trenutno pa zanje že sprejemajo rezervacije.

Večina mariborskih hotelov ta teden kljub praznikom za običajne goste še ne namerava odpreti vrat, pač pa bodo še naprej gostili poslovne goste in športnike. V mestnem hotelu City, ki je usmerjen predvsem v poslovne goste, tako danes in v torek še ostajajo zaprti, vrata za vse odpirajo v sredo, praznični konec tedna pa bodo spet zaprti. Od ostalih hotelov bosta goste sprejemala manjši hotel Maribor Inn, na Pohorju pa tudi tamkajšnja apartmajska vas z nekdanjim hotelom Bolfenk.

Nastanitveni obrati po vsej državi lahko danes znova sprejmejo goste, a lahko ne glede na velikost odprejo največ 30 sob. Za koriščenje nastanitve mora potrošnik predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa dokazilo o prebolelosti oz. cepljenju. S tem je znova mogoče koristiti tudi turistične bone.