Sporna spletna platforma za cepljenje

Spletno platformo cijepise.hr, ki je stala več sto tisoč evrov, so na Hrvaškem vzpostavili v začetku marca tudi z namenom, da bi razbremenili družinske zdravnike, ki so beležili naročila za cepljenje

Spletna platforma cijepise.hr

© cijepise.hr

Pri uporabi hrvaške osrednje spletne platforme za cepljenje cijepise.hr se je pokazalo veliko pomanjkljivosti, kar je sprožilo plaz kritik, predvsem ministra za zdravje Vilija Beroša. Platforma cijepise.hr je bila mišljena kot enotna baza cepljenih oseb na Hrvaškem, ki naj bi pospešila postopek cepljenja posebej v tretji fazi, ko bodo začeli bolj množično cepljenje splošnega prebivalstva. Vendar pa se je pri uporabi pokazala vrsta pomanjkljivosti pri obveščanju državljanov za čas cepljenja in njihovem vrstnem redu.

Platformo, ki je davčne zavezance stala več sto tisoč evrov, so vzpostavili v začetku marca tudi z namenom, da bi razbremenili družinske zdravnike, ki so beležili naročila za cepljenje.

Potem ko se je na platformo za cepljenje v skoraj dveh mesecih prijavilo približno 200.000 ljudi, so jih na cepljenje prek nje povabili manj kot 6000. Med povabljenimi s platforme so bili tudi 20- in 30-letniki namesto prednostne skupine starejših od 65 let. Več tisoč prijavljenih na platformo je bilo tudi izbrisanih.

Minister za zdravje Vili Beroš je priznal, da platforma ne deluje, tako kot bi si želeli, a je zanikal navedbe, da je zaradi pomanjkljivosti platforme prišlo do polomije pri bolj množičnem cepljenju ljudi.

Večina županij je potem opustila naročanje za cepljenje preko platforme in nadaljevala obveščanje ljudi o cepljenju prek njihovih družinskih zdravnikov. Po podatkih zagrebškega zavoda za javno zdravstvo je odziv na pozive zdravnikov na cepljenje 97-odstoten. Medtem je na platformi povprečen odziv na cepljenje v Zagrebu približno 35-odstoten, kar je pomenilo, da niso zapolnili skoraj dveh tretjin terminov za cepljenje, ki jih je določila platforma.

Minister Beroš je v nedeljo med obiskom bolnišnice v Zadru priznal, da platforma ne deluje, tako kot bi si želeli, a je zanikal navedbe, da je zaradi pomanjkljivosti platforme prišlo do polomije pri bolj množičnem cepljenju ljudi. Zatrdil je, da na Hrvaškem vsak dan cepijo približno 23.000 ljudi. Na ministrstvu so tudi zavrnili ugibanja, da bi favorizirali podjetje, ki je izdelalo sporno spletno platformo.

fj3XYyLRI0Q

Na Hrvaškem so od konca decembra lani do nedelje zvečer porabili 795.597 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva. Cepili so 627.216 ljudi, med njimi 168.381 z dvema odmerkoma. Za 2437 ljudi nimajo podatkov, s koliko odmerki so cepljeni, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite.

elaBtGf5Kdc