Kaj je ministrstvo za okolje zamolčalo pri noveli zakona o vodah

Ministrstvo za okolje in prostor je v izjavi za javnost trdilo, da spremembe zakona o vodah pomembno ožijo možnost posegov na priobalna zemljišča, a so zamolčali nove možnosti gradnje

Okoljski minister Andrej Vizjak

© Uroš Abram

»Dejstvo je, da s spremembo in dopolnitvijo zakona o vodah pomembno ožimo možnosti posegov na priobalnih zemljiščih, ker je odpravljena možnost krčenja priobalnega pasu s 15 metrov na do nič metrov,« je v sporočilu za javnost trdilo ministrstvo za okolje in prostor.

Priobalni pas lahko vlada z uredbo po veljavnem zakonu o vodah zoži. Omejitve gradnje, ki sicer veljajo za priobalna zemljišča, tako tam ne veljajo več. Posledično lahko vlada na teh zemljiščih omogoči gradnjo. Vlada pa bi pravico do krčenja varovanega priobalnega pasu po noveli zakona izgubila.

Toda spremembe zakona širijo možnosti za gradnjo enostavnih objektov in objektov v javni rabi na priobalnih zemljiščih. Enostavnih objektov ministrstvo v izjavi ni omenilo, trdilo je le, da bi zakon omogočil objekte javne rabe, kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno.

Med objekte v javni rabi pa se uvrščajo tudi denimo gostinski lokali, hoteli in podobni nastanitveni objekti ter trgovski centri. Gradnja teh objektov je po veljavnem zakonu mogoča le v naseljih in v primeru, da vlada prej zoži priobalni pas, po novem pa bi bila dovoljena tudi zunaj naselij in brez vladne odobritve.

Območja gradnje bi v občinskih prostorih načrtih opredelile občine, investitor pa bi moral po novem pridobiti tudi vodno soglasje direkcija za vode pri okoljskem ministrstvu.

Toda sogovorniki opozarjajo ne nevarnost strokovnih odločitev, na večje pritiske na uradnike, a tudi druge posledice. Katere, lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.