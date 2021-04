WHO indijske različice za zdaj ni uvrstila med skrb zbujajoče

Po metodologiji WHO se med takšne uvrstijo različice, ki se hitreje širijo ter povzročajo resnejši potek bolezni

© pixabay.com

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj posvarila pred prenagljenim sklepanjem glede nove različice novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Indiji. WHO je za zdaj ni uvrstil med skrb zbujajoče. Tiskovna predstavnica WHO je sporočila, da v tem trenutku ni jasno, v kolikšni meri je ta različica prispevala k hitremu porastu okužb v Indiji v zadnjih mesecih.

Po njenih besedah bi lahko k temu prispevali številni dejavniki, med drugim festivali in drugi dogodki z množično udeležbo. Pomemben dejavnik v epidemiološki situaciji v Indiji pa bi bila lahko tudi britanska različica virusa.

WHO je različice virusa, ki so jih odkrili v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji, uvrstil med skrb zbujajoče. Po metodologiji WHO se med takšne uvrstijo različice, ki se hitreje širijo, povzročajo resnejši potek bolezni, obidejo imunski sistem ali zmanjšajo učinkovitost obstoječega zdravljenja.

V državi z 1,3 milijarde prebivalci se sicer od začetka drugega vala pandemije pred dvema mesecema situacija vztrajno poslabšuje. Že skoraj teden dni dnevno število novih okužb presega 300.000.

Doslej se je sicer v tej državi z novim koronavirusom po podatkih spletne strani Worldometer okužilo 17,3 milijona ljudi, 195.123 jih je umrlo. Po ZDA je Indija tako v pandemiji druga najbolj prizadeta država na svetu.

Indijski zdravstveni sistem pod bremenom ogromnega števila covidnih bolnikov razpada. Grozljive zgodbe o bolnikih, ki umirajo na ulicah, in pomanjkanju kisika zanje so v mednarodni skupnosti sprožile val obljub o pomoči v cepivih, zdravilih, ventilatorjih in kisiku ter zaščitni opremi.