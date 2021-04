Zorčič: »Slovenci smo se nedvomno postavili na pravo stran zgodovine«

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je dejal, da se je med 2. svetovno vojno Slovenija postabila na pravo stran zgodovine, in sicer med tiste države in narode, ki so prepoznali vso monstruoznost fašistične ideologije in njenih načrtov o urejanju sveta, utemeljenih na rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu ter uničevanju vsega drugačnega

Igor Zorčič, predsednik DZ

© Borut Krajnc

Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju zapisal, da se danes soočamo z drugačnimi izzivi kot pred 80 leti, pri tem pa je za pravilnost odločitev pomembno zavedanje o naši brezpogojni zavezanosti temeljnim vrednotam demokratične družbe. Dan upora proti okupatorju je priložnost, da se na to znova spomnimo, je zapisal.

Z današnjim dnem se po navedbah Zorčiča spominjamo poguma in odločnosti, ki sta ključno zaznamovala slovensko novejšo zgodovino. Spomnil je, da je bila pred 80 leti v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, pozneje preimenovana v Osvobodilno fronto slovenskega naroda, kar je za seboj pustilo močna zgodovinska sporočila.

"Najprej o tem, kako pomembna je bila enotnost predstavnikov različnih politik in družbenih skupin ob soočanju z bližajočo se fašistično pošastjo. In drugo, da je za tovrstne odločilne premike potrebna izjemna hrabrost, saj smo se uprli veliko močnejšemu sovražniku, pred katerim je trepetal ves svet," je zapisal.

S temi odločitvami in dejanji so se Slovenci "nedvomno postavili na pravo stran zgodovine, med tiste države in narode, ki so prepoznali vso monstruoznost fašistične ideologije in njenih načrtov o urejanju sveta, utemeljenih na rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu ter uničevanju vsega drugačnega".

"Hitra, nepredvidljiva in dramatična vojna dogajanja so izzvala, žal, tudi prenekatere odločitve in izbire, s katerimi se je tudi del naših rojakov znašel na strani, ki je bila obsojena na poraz. A le zavedanje o lastni zgodovini, njenih dobrih in slabih plateh, je lahko temelj prijazne in spoštljive družbe ter prihodnosti, ki vseh nas, posebej pa mlajših generacij, ne bo obremenjevala z delitvami."



Igor Zorčič,

predsednik Državnega zbora

Zgodovina, tudi slovenska, je po navedbah predsednika DZ polna izjemnih zgodb, ki sporočajo, kako pomembne so prave odločitve ob pravem času, "kar se je nenazadnje v polni meri izkazalo tudi pred 30 leti, ko smo si Slovenke in Slovenci odločno in samozavestno utirali pot k lastni državnosti". Hkrati pa velika in prelomna zgodovinska dogajanja, kakršna sta bila druga svetovna vojna in osvobodilni boj proti okupatorju, po njegovih navedbah "na žalost nimajo samo pozitivnih plati".

"Hitra, nepredvidljiva in dramatična vojna dogajanja so izzvala, žal, tudi prenekatere odločitve in izbire, s katerimi se je tudi del naših rojakov znašel na strani, ki je bila obsojena na poraz. A le zavedanje o lastni zgodovini, njenih dobrih in slabih plateh, je lahko temelj prijazne in spoštljive družbe ter prihodnosti, ki vseh nas, posebej pa mlajših generacij, ne bo obremenjevala z delitvami," je zapisal.

Opozoril je, da se danes soočamo z drugačnimi izzivi in drugimi nevarnostmi, ki vsak dan zahtevajo presojanje, kaj je prav in kaj ni. Pri tem je za pravilnost odločitev pomembno zavedanje, "da moramo pri upravljanju države zasledovati cilje in politike, ki stavijo na dolgoročno stabilnost in blaginjo državljanov, ščitijo naše temeljne pravice in svoboščine ter krepijo ugled naše Slovenije v mednarodni skupnosti". Dan upora proti okupatorju je zato vnovična priložnost, "da se skupaj ponovno spomnimo na našo trajno in brezpogojno zavezanost temeljnim vrednotam sodobne evropske demokratične družbe, za katero smo se Slovenci odločno in enotno opredelili", je zaključil.