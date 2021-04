Upora se ne da zapreti in utišati

V celoti objavljamo govor Sandre Bašić Hrvatin na protivladnem protestu ob Dnevu upora proti okupatorju

© Janez Zalaznik

Protestnice in protestniki, dovolj je!

Dovolj je napadov na novinarke in novinarje in neodvisne medije.

Dovolj je ustrahovanja, laži, zavajanja, groženj in sovraštva.

Dovolj je izčrpavanja STA in politične privatizacije javnih medijev.

Novinarji in novinarke STA že tri mesece opravljajo svoje delo ne da bi za to dobili plačilo. Istočasno pa se ogromno javnega denarja preliva v projekte, ki z novinarstvom nimajo nič, namenjeni pa so ovajanju in blatenju tistih, ki izražajo kritiko do sedanje oblasti.

Zamislite si svet, v katerem bodo vsi kritični glasovi utihnili. Zamislite si svet, v katerem bo resnica kaznovana, laž pa nam bodo vcepljali tudi če tega ne bomo hoteli.

Totalitarizem se ne zgodi čez noč. Gradi se korak za korakom. Z utišanjem medijev, civilne družbe, s prepovedjo protestov in vsake kritike. Zgodi se s vladavino strahu in strahovlado. Vrata mu na stežaj odprejo tisti, ki molčijo ko se drugim okrog njih godi krivica. Zgodi se tudi zaradi tistih, ki samo izvršujejo ukaze in opravljajo svoje delo.

Tisti, ki so navajeni ubogati ukaze ne morejo razumeti, da tudi mi samo opravljamo svoje delo. Še več opravljamo našo državljansko dolžnost, da se upremo sistemu, ki nam ne priznava temeljne pravice. Politične elite imajo v svojih rokah denar, policijo, vojsko, banke, ki jih nenehno polnijo s našim denarjem, imajo v svojih rokah trobila, katerih naloga je zastrupljati javni prostor in čistiti njihovo umazano politično podobo. Tisto česar oni nimajo, mi pa imamo v izobilju, je vztrajnost, srčnost in pogum.

Zato bomo v tem uporu zmagali. Upora se ne da zapreti in utišati. Zbirali se bomo znova in znova, ker v tem boju nimamo ničesar izgubiti, lahko pa si priborimo tisto, kar so nam vzeli.

Na današnji dan pred 80 leti so se uprli vsi tisti, ki so vedeli, da se svoboda ne gradi na koncentracijskih taboriščih, na uničevanju ljudstva in na delavski revščini. Svoboda ni darilo, ki ti ga blagovoli podariti oblast. Svoboda je dobrina, ki se jo izbori z naporom vsakega in združenostjo vseh nas tukaj.

Fašisti in nacisti! - ZMAGALI SO ANTIFAŠISTI. Živela OF!

Sandra Bašić Hrvatin,

profesorica in medijska strokovnjakinja