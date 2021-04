Sporni prenos lastništva državnih institucij na zasebne sklade

Madžarski parlament je v torek sprejel zakon, ki bo prizadel predvsem univerze, ki so v državni lasti

Madžarski parlament je v torek sprejel zakon za prenos lastništva državnih institucij na novoustanovljene zasebne sklade, kar bo prizadelo predvsem univerze, ki so v državni lasti. Opozicija je ogorčena, ker naj bi si premier Viktor Orban in njegova stranka na ta način zagotovila vpliv na državne institucije, četudi bi izgubila na volitvah.

Z zakonom je bilo ustanovljenih pet navidezno zasebnih skladov, ki bodo prevzeli upravljanje premoženja velikega števila kulturnih institucij v državi. V enega od teh skladov je bilo preneseno tudi lastništvo enajstih univerz, ki so v državni lasti. Le štiri bodo še ostale v javni lasti.

Skupno gre po navedbah madžarskih medijev za okoli tri milijarde evrov državnega premoženja, ki je tako v kapitalskih naložbah v podjetjih kot tudi v različnih nepremičninah, od gradov do zemljiških parcel, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Skladi bodo subjekti javnega prava in bodo delovali avtonomno in samostojno. Lahko bodo upravljali s premoženjem, ki jim bo zaupano, in tudi samostojno odločali o delovanju institucij pod njihovim varstvom.

Upravne odbore teh skladov bo imenovala vlada, odpoklicati pa jih potem ne bo mogla. To pa je po mnenju opozicije past, ki jo nastavlja sedanja vlada, saj nova vlada, če bo prišlo do zamenjave na volitvah, ne bo mogla vplivati na odločitve upravnih odborov teh skladov. Orban naj bi si na ta način zagotovil nadaljnji vpliv na upravljanje z državnim premoženjem, čeprav bi izgubil na volitvah, ki so sicer predvidene za naslednje leto.

Kot so v skupni izjavi opozorili v združeni opoziciji, se Orbanova stranka Fidesz "pripravlja na volilni poraz", ustanovitev teh skladov pa so označili za predajo državnega premoženja "zunanjim upravljavcem, ki jim ne bo treba slediti zahtevam javnega naročanja".

Vlada na drugi strani poudarja, da bodo na ta način modernizirali visoko šolstvo, ker da bodo na ta način pospešili sodelovanje z zasebnim sektorjem. Spremembo modela upravljanja iz javnega v zasebnega pa so označili za "enega najpomembnejših programov izgradnje države v prihodnjih letih", navaja AFP. Poslanci Fidesza, ki imajo v parlamentu dvotretjinsko večino, so sicer predloge gladko potrdili.

Orbanovi kritiki opozarjajo, da gre predvsem za ideološko podrejanje univerz, saj bodo v upravnih odborih sedeli člani vladajoče stranke Fidesz ali njihovi podporniki, njihovi mandati pa pravzaprav ne bodo omejeni.

Lani je na eni vodilnih umetnostnih akademij SZFE, prvi, ki jo je doletela tovrstna sprememba modela upravljanja, prišlo do dvomesečne stavke in protestov študentov, še spominja AFP.