V delti reke odkrili številne grobnice, stare tudi več kot 5000 let

Grobnice so iz poznega obdobja Hiksov, nekje med letoma 1650 in 1550 pred našim štetjem

V delti reke Nil, na arheološkem najdišču Koum el-Khulgan, so odkrili 110 grobnic s posmrtnimi ostanki odraslih in otrok. Med najdbami so tudi ostanki lončevine, amuleti, skarabeji ter kameno orodje orožje. Po oceni arheologov so odkrili zelo pomembno pokopališče še iz časa pred faraoni.

Prvi faraon je Egiptu začel poveljevati 3150 let pred našim štetjem, obdobje pred faraoni pa se razteza vse do leta 6000 pred našim štetjem. Iz tega časa je več kot 60 na novo odkritih ovalnih grobnic, poroča spletna publikacija Archaeology, ki se opira na poročilo Ahram Online.

Telesa so v ovalne grobnice položena na levi bok, v čepečem položaju in s skrčenimi rokami, posmrtni ostanki novorojenčkov pa so v glinenih loncih. Pet izmed ovalnih grobnic so že ocenili na tretjo in zadnjo fazo kulture Naqada, med leti 3200 do 3000 pred našim štetjem.

Od 110 je 37 grobov pravokotne oblike, prihajajo pa iz poznega obdobja Hiksov, nekje med letoma 1650 in 1550 pred našim štetjem. Posmrtni ostanki otrok iz tega obdobja pa so v glinenih sarkofagih, še navaja Archaeology.

m1cpFc5327U