Janševa vlada ponovno zavrnila plačilo STA

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je danes zavrnil plačilo zahtevka za opravljanje javne službe STA za marec

Uroš Urbanija, direktor Ukoma, ki ga v času službovanja na STA visoka plača ni motila

© Miha Fras

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič ob poročanju nekaterih medijev, da mu je nadzorni svet STA v ponedeljek potrdil izplačilo letne nagrade, opozoril, da se je nagradi že na seji odpovedal. Ob tem pa opozarja, da je Vladni urad za komuniciranje (Ukom) danes zavrnil tudi plačilo zahtevka za opravljanje javne službe STA za marec.

Nadzorni svet STA je v ponedeljek med drugim potrdil revidirano letno poročilo STA za poslovno leto 2020. Poslovanje družbe je bilo uspešno kljub epidemiološkim razmeram in prvi, začasni, ustavitvi financiranja STA jeseni lani.

Člani nadzornega sveta so na tej seji v skladu z veljavno zakonsko ureditvijo odločali tudi o predlaganem sklepu o izplačilu spremenljivega dela prejemka za direktorja za poslovno leto 2020. Gre za nagrado direktorju, ki jo za poslovodstvo družb v državni lasti predvidevata t. i. Lahovnikov zakon in uredba o določilih najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, navaja Veselinovič v sporočilu medijem.

Danes mineva že 119. dan, odkar STA opravlja javno službo brez plačila s strani države, nadaljujejo pa se tudi "aroganca, laži, blatenje, netenje konfliktov v kolektivu STA in sprenevedanje".

Nadzorni svet STA je nagrado odobril s sklepom, v katerem je zapisano, naj se izplača, ko bo normalizirano finančno stanje STA, a se je Veselinovič, kot trdi, že na isti seji temu prejemku odrekel. To bo tudi zapisano v zapisniku seje nadzornega sveta.

O tem, kako je prišlo do dezinformacije, ki so jo objavili nekateri mediji in jo je na Twitterju komentiral tudi direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, pa navaja, da lahko sklepa "po tem, da je eden izmed članov nadzornega sveta STA zapustil sejo, še preden sem že na seji povedal, da se izplačilu te nagrade za uspešno poslovanje v letu 2020 dokončno in v celoti odrekam".

Urbanija je namreč zapisal, da je brez besed, ko se je dal Veselinovič nagraditi z dvema plačama, ob tem, da so bile zaposlenim izplačane nagrade v višini le okoli 300 evrov in ob tem, ko hkrati vsem grozi, da bo potopil podjetje v dobrem mesecu.

Veselinovič je sicer danes sporočil, da je vladni urad za komuniciranje (Ukom) danes zavrnil tudi plačilo zahtevka za opravljanje javne službe za marec. Danes tako mineva že 119. dan, odkar STA opravlja javno službo brez plačila s strani države, nadaljujejo pa se tudi "aroganca, laži, blatenje, netenje konfliktov v kolektivu STA in sprenevedanje".